Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Karabağda 28 yıllık nadas bitiyor
AVRUPA

Karabağ’da 28 yıllık nadas bitiyor

Karabağ’da 28 yıllık nadas bitiyor

28 yıldır Ermenistan işgali altında bulunan Karabağ’da tarım arazileri için kollar sıvandı. Toprak analizlerine göre en fazla verimi veren ürünler yetiştirilecek ve hayvancılık canlandırılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı bir uzman heyet göndererek Türkiye’nin tarım arazilerinin ıslahı ve sulama konusundaki tecrübelerini paylaşacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
28 yıllık Ermeni işgalinin ardından büyük bir zafarle geri alınan Karabağ’ın bakir topraklarında tarım için hazırlıklar başladı. Yapılacak toprak analizlerinin sonucuna göre, arazilerde en fazla verimi veren ürünler yetiştirilecek ve hayvancılık yeniden canlandırılacak. Hedef; bölge halkının gıdada kendi kendine yeter duruma gelmesi.
28 yıllık Ermeni işgalinin ardından büyük bir zafarle geri alınan Karabağ’ın bakir topraklarında tarım için hazırlıklar başladı. Yapılacak toprak analizlerinin sonucuna göre, arazilerde en fazla verimi veren ürünler yetiştirilecek ve hayvancılık yeniden canlandırılacak. Hedef; bölge halkının gıdada kendi kendine yeter duruma gelmesi.

Ermeni işgali nedeniyle yaklaşık 30 yıldır büyük bölümü atıl kalan Karabağ arazileri, Azerbaycan’ın topraklarını özgürleştirmesiyle ekonomiye kazandırılacak. Toprak yeniden tohumla buluşacak. Yapılacak toprak analizlerinin sonucuna göre, arazilerde en fazla verimi veren ürünler yetiştirilecek. Ayrıca arıcılık başta olmak üzere hayvancılık yeniden canlandırılacak. İşlenecek toprak sayesinde evine dönecek 1 milyondan fazla bölge halkının gıdada kendi kendine yeter duruma gelmesi planlanıyor. Ermenistan, uluslararası hukuku hiçe sayarak, Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sini oluşturan Karabağ’ı işgal ediyordu. Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için 27 Eylül’de başlattığı harekat ile Şuşa zaferinin ardından 9 maddelik anlaşmayla sonuçlandırıldı.

Avrupa basını Dağlık Karabağ'ı konuşuyor: Zafer Azerbaycan'ın, Türkiye ve Rusya da kazandı
DÜNYA
Avrupa basını Dağlık Karabağ'ı konuşuyor: Zafer Azerbaycan'ın, Türkiye ve Rusya da kazandı

1 MİLYON KARABAĞLI EVİNE DÖNECEK

  • Uzun yıllar süren esaretin ardından özgürleştirilen Dağlık Karabağ yeniden imar edilerek ihmalin izleri silinecek. Temel ihtiyaçların karşılanmasını takiben göçün tersine dönmesi için yerleşim yerleri düzene kavuşturulacak. İşgalden dolayı evlerinden çıkmak zorunda kalan 1 milyondan fazla kişinin evine dönmesi için hazırlıklar tamamlanacak.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva: Gözlem noktasında Türkiye de olacak
DÜNYA
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva: Gözlem noktasında Türkiye de olacak

KARABAĞ’A TARIM HEYETİ

Türkiye’den bir tarım heyeti, Karabağ’a gidecek. Tarım ve Orman Bakanlığında oluşturulan uzman bir heyetin önümüzdeki süreçte Azerbaycan’a gideceği öğrenildi. Türk heyet, sulama ve tarım arazilerinin ıslahı bilgi tecrübelerini paylaşarak, her türlü desteği verecek.

TOPRAK ANALİZİ YAPILACAK

  • Bölgede, tarımsal üretimin artırılması ve istihdam imkanlarının geliştirilmesi hedefleniyor. Bölgenin toprak analizleri yapılacak. Analiz sonucunda Karabağ’da toprak yapısına göre ekim yapılması desteklenecek. Bölgenin seracılık yapmaya da uygun olduğu belirtiliyor.

TARIMSAL ENVANTER

Bölgenin tarımsal envanteri çıkartılarak üretim ve satış temelli stratejiler geliştirilecek. Bölgenin tarım arazi varlıkları ve hayvan sayıları çiftçi kayıt sistemi ile uygun şekilde kayıt altına alınacak. Bu kayıtlar temel alınarak, tarımsal üretimin artırılması için, fide dağıtımı, zirai ilaç temini, yem ve gübre dağıtımı, tarımsal ekipman desteği verilecek. Karabağ’da uzunca bir süre tam randımanlı ekilemeyen topraklar üretime kazandırılacak. Karabağ, hayvancılık yapmaya da uygun bir bölge. Arıcılık başta olmak üzere hayvancılık faaliyetleri de desteklenecek.

Abone Ol Google News
Milyonların beklediği kanun çıktı

Milyonların beklediği
kanun çıktı

​TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Gerçekten samimiyseniz...

Gerçekten samimiyseniz...

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a Oruç Reis tepkisi.
Türkiye maçında 45 dakika sahada kalan Vidanın koronavirüs testi pozitif çıktı

Seçimler<br>18 ay içinde

Seçimler
18 ay içinde

​Libya Diyalog Konferansı'nda anlaşmaya varıldı.

Çıkarın formaları!

Çıkarın formaları!

​Sakaryasporlular 6-2'lik mağlubiyet sonrası çılgına döndü.

Yarından<br>itibaren yasak

Yarından
itibaren yasak

81 ile sigara ile ilgili genelge gönderildi.

Vodafone Park'ta <br>gol düellosu

Vodafone Park'ta
gol düellosu

​Altı golün atıldığı milli maçta kazanan çıkmadı.
Tablo giderek kötüleşiyor

Tablo giderek kötüleşiyor

​Türkiye'nin koronavirüsle son 24 saati açıklandı.
Türkiye ve Rusya<br>dünyayı şekillendiriyor

Türkiye ve Rusya
dünyayı şekillendiriyor

Avrupa basınında Karabağ zaferi.
Biz kapalı kapılar <br>ardında iş yapmayız

Biz kapalı kapılar
ardında iş yapmayız

​AK Parti'den İYİ Partili Özdağ'ın iddialarına sert tepki.

Kritik görevlere YPG sempatizanları atandı.
Çay demleyerek kutladık

Çay demleyerek kutladık

​Dünya onları konuşuyor: İşe bisikletle gidip gelen iki milyarder Türk

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.