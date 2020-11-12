Karabağ’da 28 yıllık nadas bitiyor

28 yıllık Ermeni işgalinin ardından büyük bir zafarle geri alınan Karabağ’ın bakir topraklarında tarım için hazırlıklar başladı. Yapılacak toprak analizlerinin sonucuna göre, arazilerde en fazla verimi veren ürünler yetiştirilecek ve hayvancılık yeniden canlandırılacak. Hedef; bölge halkının gıdada kendi kendine yeter duruma gelmesi.

Ermeni işgali nedeniyle yaklaşık 30 yıldır büyük bölümü atıl kalan Karabağ arazileri, Azerbaycan’ın topraklarını özgürleştirmesiyle ekonomiye kazandırılacak. Toprak yeniden tohumla buluşacak. Yapılacak toprak analizlerinin sonucuna göre, arazilerde en fazla verimi veren ürünler yetiştirilecek. Ayrıca arıcılık başta olmak üzere hayvancılık yeniden canlandırılacak. İşlenecek toprak sayesinde evine dönecek 1 milyondan fazla bölge halkının gıdada kendi kendine yeter duruma gelmesi planlanıyor. Ermenistan, uluslararası hukuku hiçe sayarak, Azerbaycan topraklarının yüzde 20’sini oluşturan Karabağ’ı işgal ediyordu. Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için 27 Eylül’de başlattığı harekat ile Şuşa zaferinin ardından 9 maddelik anlaşmayla sonuçlandırıldı.

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1 MİLYON KARABAĞLI EVİNE DÖNECEK

Uzun yıllar süren esaretin ardından özgürleştirilen Dağlık Karabağ yeniden imar edilerek ihmalin izleri silinecek. Temel ihtiyaçların karşılanmasını takiben göçün tersine dönmesi için yerleşim yerleri düzene kavuşturulacak. İşgalden dolayı evlerinden çıkmak zorunda kalan 1 milyondan fazla kişinin evine dönmesi için hazırlıklar tamamlanacak.

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KARABAĞ’A TARIM HEYETİ

Türkiye’den bir tarım heyeti, Karabağ’a gidecek. Tarım ve Orman Bakanlığında oluşturulan uzman bir heyetin önümüzdeki süreçte Azerbaycan’a gideceği öğrenildi. Türk heyet, sulama ve tarım arazilerinin ıslahı bilgi tecrübelerini paylaşarak, her türlü desteği verecek.

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TOPRAK ANALİZİ YAPILACAK

Bölgede, tarımsal üretimin artırılması ve istihdam imkanlarının geliştirilmesi hedefleniyor. Bölgenin toprak analizleri yapılacak. Analiz sonucunda Karabağ’da toprak yapısına göre ekim yapılması desteklenecek. Bölgenin seracılık yapmaya da uygun olduğu belirtiliyor.

TARIMSAL ENVANTER

Bölgenin tarımsal envanteri çıkartılarak üretim ve satış temelli stratejiler geliştirilecek. Bölgenin tarım arazi varlıkları ve hayvan sayıları çiftçi kayıt sistemi ile uygun şekilde kayıt altına alınacak. Bu kayıtlar temel alınarak, tarımsal üretimin artırılması için, fide dağıtımı, zirai ilaç temini, yem ve gübre dağıtımı, tarımsal ekipman desteği verilecek. Karabağ’da uzunca bir süre tam randımanlı ekilemeyen topraklar üretime kazandırılacak. Karabağ, hayvancılık yapmaya da uygun bir bölge. Arıcılık başta olmak üzere hayvancılık faaliyetleri de desteklenecek.