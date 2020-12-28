Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda, 44 günün ardından tarihi bir zafer elde etmişti. Geri alınan yerleşim yerlerinde, Ermenistan tarafından tahrif edilen yerleşim yerlerinin inşası için çalışmalar sürüyor.

DÜNYA Karabağ’da inşa dönemi

Bu kapsamda yerleşim noktalarındaki tabelalar da özüne döndürülüyor. Daha önce birçok yerleşim yerine Azerice isimli tabelalar konulmuştu. Son olarak Azerbaycan askerleri tarafından Karabağ’ın girişine "Azerbaycan'a hoş geldiniz" tabelası yerleştirildi.

"Azerbaycan'a hoş geldiniz"

Yeşil zeminli tabelanın üst kısmına Azerice "Azerbaycan'a hoş geldiniz" yazısı konulurken, alt kısmında da aynı ifadenin İngilizcesine yer verildi.