Dünya Karabağın girişine "Azerbaycana hoş geldiniz" tabelası yerleştirildi
ASYA

Karabağ'ın girişine "Azerbaycan'a hoş geldiniz" tabelası yerleştirildi

Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusu karşısında 44 gün içinde elde ettiği tarihi zaferin ardından, Karabağ özüne döndürülüyor. İşgalden kurtarılan yerleşim yerlerine konulan Azerice tabelaların ardından şimdi de Karabağ'ın girişine "Azerbaycan'a hoş geldiniz" tabelası yerleştirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karabağ girişindeki tabelada Azerice ve İngilizce &quot;Azerbaycan'a hoş geldiniz&quot; yazıyor.
Karabağ girişindeki tabelada Azerice ve İngilizce "Azerbaycan'a hoş geldiniz" yazıyor.

Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda, 44 günün ardından tarihi bir zafer elde etmişti. Geri alınan yerleşim yerlerinde, Ermenistan tarafından tahrif edilen yerleşim yerlerinin inşası için çalışmalar sürüyor.

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Bu kapsamda yerleşim noktalarındaki tabelalar da özüne döndürülüyor. Daha önce birçok yerleşim yerine Azerice isimli tabelalar konulmuştu. Son olarak Azerbaycan askerleri tarafından Karabağ’ın girişine "Azerbaycan'a hoş geldiniz" tabelası yerleştirildi.

"Azerbaycan'a hoş geldiniz"

Yeşil zeminli tabelanın üst kısmına Azerice "Azerbaycan'a hoş geldiniz" yazısı konulurken, alt kısmında da aynı ifadenin İngilizcesine yer verildi.

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