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Dünya Karşımızda hiç kimse duramaz Şu anda tek amaçları Türkiyenin enerji kaynağına ulaşmasını engellemek
AVRUPA

Karşımızda hiç kimse duramaz: Şu anda tek amaçları Türkiye’nin enerji kaynağına ulaşmasını engellemek ​

Karşımızda hiç kimse duramaz: Şu anda tek amaçları Türkiye’nin enerji kaynağına ulaşmasını engellemek

Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, enerji sorunu ortadan kalkan Türkiye’nin karşısında hiç kimsenin duramayacağını belirterek, “Bütün mesele şu anda Türkiye’nin enerji kaynağına ulaşmasını engellemektir. Bütün amaç, bütün savaş bunun üzerinedir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cihat Yaycı
Cihat Yaycı

Yaycı, gelişmelere ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Doğu Akdeniz’deki gaz hidrat yatağı -ki kendisi enerji kaynağı olduğu gibi aynı zamanda doğal gaz kaynağıdır- Karadeniz’dekinin 2 mislinden daha fazla. Dolayısıyla Türkiye, eğer bu gaz hidrat yataklarına ulaşırsa -ki ulaşma ihtimali çok yüksek- o zaman Türkiye’nin enerji sorunu ortadan kalkar. Enerji sorunu ortadan kalkan Türkiye’nin karşısında hiç kimse duramaz. Bütün mesele şu anda Türkiye’nin enerji kaynağına ulaşmasını engellemektir. Bütün amaç, bütün savaş bunun üzerinedir. Türkiye’yi büyük devlet yapmamak, Türkiye’nin güçlenmesini sağlamamak için çaba sarf ediliyor. Onun için Türkiye’yi engellemeye çalışanlar Yunanistan’ı kullanıyor. Bütün amaçları aslında Türkiye’nin müreffeh bir devlet olmasını engellemektir. Türkiye’yi bugüne kadar uzadıkça budanan, kurudukça sulanan bir ağaç gibi gördüler. Türkiye artık öyle değil. Kimsenin sulamasına da kimsenin budamasına da ihtiyacı yok.”

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MUHATABIMIZ DEĞİL

  • “Bugüne kadar Yunanistan’ı hep Türkiye anlayışla karşılamıştır, hep Türkiye alttan almıştır. Krizlerin çıkış nedeni, Yunanistan’ın cüretkarlığıdır, talepkarlığıdır. Yunanistan hep bir şey talep etmiştir. Dünyada bugüne kadar tarihlerinde, hiçbir zaman savaş kazanarak topraklarını genişletmedi bunlar. Savaş kaybetmelerine rağmen, toprak genişleten dünyada ender devletlerden biridir. Yunanistan, Doğu Akdeniz’de asla ve kat’a muhatap değildir. Yunanistan Türkiye’nin muhatabı kabul edildiği an, Doğu Akdeniz’deki Libya Anlaşması ortadan kalkar. Çünkü adalara ne kadar deniz yetki alanı verileceğini müzakere etmek anlamına gelir. Verildiği anda da Türkiye ve Libya’nın karşılıklı kıyıları birbirini göremez hale gelir, Libya Türkiye anlaşması kadük olur. Libya Anlaşması’nın ortadan kalkması demek, AB’nin Sevr Haritası’nın hayata geçmesi demektir.”

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