Dünya Katar dediler Ugandaya götürdüler
ORTADOĞU

Katar dediler Uganda’ya götürdüler

Rusya Araştırmaları Enstitüsü’nün iddiasına göre ABD, Katar üzerinden ABD’ye götürme vaadiyle 640 Afgan vatandaşını, Afrika ülkesi Uganda’ya bıraktı. Katar yerine Uganda’ya götürüldüklerinden haberi olmayan mültecilerin, bu ülkeye yerleştirildiği belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Katar dediler Uganda’ya götürdüler
Dün ABD basınında yer alan haberlerde, söz konusu Afgan vatandaşlarının bir kargo uçağının içinde Afganistan’dan tahliye edildiği açıklanmış ve güvenli bölgeye götürüldüğü ifade edilmişti.

Katar üzerinden ABD’ye götürülme hayali kuran 640 Afgan, kendilerini Uganda’da buldu. Dün ABD basınında yer alan haberlerde, söz konusu Afgan vatandaşlarının bir kargo uçağının içinde Afganistan’dan tahliye edildiği açıklanmış ve güvenli bölgeye götürüldüğü ifade edilmişti. Rusya Araştırmaları Enstitüsü’nün iddiasına göre ABD, Katar üzerinden ABD’ye götürme vaadiyle 640 Afgan vatandaşı bir Afrika ülkesi olan Uganda’ya bıraktı.

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  • Katar yerine Uganda’ya götürüldüklerinden haberi olmayan mültecilerin, bu ülkeye yerleştirildiği belirtildi. Diğer taraftan Uganda Devlet Bakanı Esther Anyakun, 2 bin Afgan sığınmacıyı Washington’ın ricası doğrultusunda geçici bir süre ülkelerinde kabul edeceklerini ve sığınmacıların masraflarını ABD’nin karşılayacağını açıkladı. Olanlardan habersiz bir şekilde Uganda’ya bırakılan Afgan sığınmacıların gelecekte ABD’ye veya başka bir ülkeye götürülüp götürülmeyeceği ise bilinmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yönetimde kim olursa olsun Afganistan'ın yanındayız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yönetimde kim olursa olsun Afganistan'ın yanındayız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TVNET canlı yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Afganistan'da yönetimi ele alan Taliban'a ilişkin Erdoğan, 'Yönetimde kim olursa olsun iyi ve kötü gününde Afganistan'ın yanında yer almak hem ahde vefanın hem de kardeşliğimizin gereğidir. İlgili kurumlarımız bir süredir Taliban'la irtibat halindeydi. Biz de Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi ifade etmiştik. Afgan halkının huzuru, ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü iş birliğine hazırız. Taliban'ın ılımlı açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz.' dedi.
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