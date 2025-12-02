Katar: Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi için çalışıyoruz

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Doha'da düzenlediği basın toplantısında, "Gazze'de endişe verici boyutta ihlal edilen mevcut ateşkesin çökmesini önlemek için arabuluculuk çabaları devam ediyor" dedi.

Gazze'deki ateşkes anlaşmasında her ihlalin anlaşma için tehdit oluşturduğunu ve etkisini azalttığını kaydeden Ensari, ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğunu ve bunu temel aldıklarını söyledi.

Ensari, arabulucuların ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Gazze'de 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının ana maddeleri arasında karşılıklı esir takası yapılması, İsrail ordusunun Sarı Hat'ta çekilmesi, Gazze'ye her gün yaklaşık 600 yardım tırının girmesi yer alıyordu.

Anlaşmanın ikinci aşamasının en önemli maddesi ise Gazze'nin yeniden imarından oluşuyor. İsrail ise ikinci aşamanın başlaması için önce Gazze'deki tüm esirlerin teslim edilmesini talep ediyor. Hayattaki tüm esirler teslim edilmiş olsa da İsrail Gazze'de hala 2 esirin cesedinin bulunduğunu ifade ediyor.

İsrail, esirlerin cesetlerinin bulunması için gerekli ağır iş makinelerinin Gazze'ye girişini sekteye uğratarak bölgenin imar sürecine geçilmesini de engellemiş oluyor.

Ancak Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına aralıksız devam ediyor.

İsrail ordusu, anlaşmaya göre "Sarı Hat" olarak tanımlanan, İsrail sınırına kadar Gazze Şeridi'nin doğusunu tamamen işgal altında tutuyordu. Ancak İsrail, sözde tampon bölge oluşturma bahanesiyle işgali hattın ötesine taşıyarak yüzde 60'lık alana yaydı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail ordusunun ateşkesin ilk 50 gününde 357 Filistinliyi öldürdüğünü duyurmuştu.











