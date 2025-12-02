BM'den Gazze'ye giden yardım yollarındaki tıkanıklığa tepki: Güvenlik ve yağma riski oluşturuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze'ye yardım ulaştıracak yollardaki tıkanıklığın, "konvoyları güvenlik ve yağmalama riskine maruz bıraktığını" belirtti.

Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Gazze'deki insani durumla ilgili güncel bilgileri paylaştı.

Genel Sekreter Sözcüsü, İsrail'in ateşkese rağmen, yeterli yardım yollarını açmaması nedeniyle insani krizin devam ettiğine değindiği konuşmasında, Gazze Şeridi'nin doğusundaki Salahaddin Caddesi'nin "insani yardım malzemelerinin geçişine kapalı kaldığı" bilgisini paylaştı.

Yardım konvoylarının geçişi için açık tutulan diğer yolların yetersizliğine değinen Dujarric, bunun "tıkanıklığa yol açtığını, konvoyları yağmalama ve güvenlik risklerine maruz bıraktığını" bildirdi.

Dujarric, "Bu arada, barınma alanındaki çalışmaları yürüten ortaklarımız, 1,5 milyon insanın acil desteğe ihtiyaç duyduğu için ihtiyaçların çok yüksek kaldığı konusunda uyardı." ifadelerine yer verdi.

BM'nin insani işlerden sorumlu koordinasyon biriminin, Gazze Şeridi genelinde yardım çalışmalarına devam ettiğine değinen Stephane Dujarric, buna rağmen bölgede, insani koşulların hala "son derece vahim" durumda olduğunu vurguladı.

Dujarric ayrıca, Gazze'de, kritik malzeme eksikliği ve son iki yıllık savaş sırasında altyapının büyük ölçüde tahrip edilmesi nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimi genişletme çabalarının zorluklarla karşılaşmaya devam ettiği değerlendirmesinde bulundu.





Guterres'in Gazze'de öldürülen medya çalışanlarıyla ilgili mesajı

Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Gazze ve işgal altındaki diğer Filistin topraklarında öldürülen gazetecilerle ilgili, 2025 BM Orta Doğu'da Barış Konulu Uluslararası Medya Semineri'ne gönderdiği mesajını paylaştı.

Genel Sekreter Sözcüsü, Guterres'in mesajında, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze ve İşgal altındaki diğer Filistin topraklarında 60'tan fazla medya çalışanının İsrail'in saldırılarında hayatını kaybettiğine dair bilgilerin yer aldığını belirtti.

Bu rakamın Gazze'yi son yıllarda "gazeteciler için en ölümcül çatışma bölgesi" haline getirdiğini söyleyen Dujarric, "Gazeteciler, müdahale, yıldırma ve elbette zarar görmeden temel çalışmalarını yapabilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.



