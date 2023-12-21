İşgalci güç İsrail, Gazze’de yürüttüğü katliamlara rağmen hedeflerine ulaşmayınca bir kez daha masaya dönüş işareti veriyor. Uluslararası toplumda desteğini kaybeden, içeride esir ailelerinin yoğun baskısıyla karşı karlıya kalan ve Gazze’de her geçen gün daha fazla asker kaybeden İsrail’in yeni rehine takasına yeşil ışık yakmasından sonra bölgede yoğun bir diplomasi ve müzakere trafiği yaşanıyor. Pazartesi günü Polonya’nın başkenti Varşova’da bir araya gelen MOSSAD Başkanı David Barnea, CIA Başkanı William Burns ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani görüşmesinin olumlu geçtiği vurgulanırken Katar’ın Hamas ve İsrailli yetkililerle olası bir ateşkes için görüşmeye başladığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından, Doha’da bulunan Hamas Siyasi Şefi İsmail Heniye’nin Kahire’de Mısırlı yetkililerle Gazze’deki durumu görüşmek üzere dün bir ziyarette bulundu. Heniyye’nin ziyaretine paralel, Mısır’da olası bir esir takası için görüşmelerin de yoğunlaştığı bildirildi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yeni bir “insani ara”ya hazır olduklarını belirtmişti. Öte yandan El Cezire’ye konuşan Hamas yetkilisi Gazi Hamad, önceliklerinin savaşı sona erdirmek olduğunu ancak şu an için mücadeleyi durdurmanın Hamas’ın ve Filistin’in çıkarlarına olmadığını belirtti. Hamad, işgalci gücün esirleri aldıktan sonra katliamlarına devam edeceği, “insani ateşkes” teklifini kabul etmediklerini söyledi.
Birkaç haftalık ateşkes planı
Washington Post gazetesi yazarı David Ignatius ise, ABD’nin olası ateşkes ve geçiş dönemine ilişkin kapsamlı bir plan hazırladığını kaydetti. Habere göre ABD’nin 1 Ocak tarihine kadar İsrail’den Gazze’ye saldırılarını sona erdirmesini ve birkaç hafta sürecek bir ateşkes sürecinin izlemesi noktasında Netanyahu hükümetini zorladığı kaydedildi. Bu ateşkes sürecinde taraflar arasında esir takasının gerçekleşmesi bekleniyor. İlerleyen dönemde İsrail’in Gazze’nin kuzeyinde adım adım çekilmesi ve “İnsani adacıklar” diye belirtilen alanlar oluşturularak, güneye geçmeye zorlanan Filistinlilerin kuzeye dönüşünün yolunun açılması hedefleniyor. ABD planında, Gazze’nin yönetiminin Filistin Otoritesine bırakılması ve Birleşmiş Milletlerin çatısını oluşturduğu Arap ülkelerinden oluşan bir uluslararası gücün bölgenin güvenliğini sağlayabileceği değerlendiriliyor. Raporda, İsrail’in Hamas’ı yok etme hedefinin gerçekçi olmadığına da vurgu yapılıyor.
Barguti de listeye dahil
Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kadura Faris, Hamas ile İsrail arasında müzakere edilen esir takasında “İsrail hapishanelerinde aralarında direniş liderliğinden isimlerin de olduğu Filistinli yaşlı esirlerin serbest bırakılması konusunun görüşüldüğünü” söyledi. Faris, belirlenen listede İsrail hapishanelerinde tutulan Filistin direniş hareketlerinin lider kadrolarından “en yaşlı Filistinli esir Nail Barguti , Fetih Hareketi yöneticisi Mervan Barguti, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Ahmed Saadat, Hamas yöneticisi Cemal Ebu Heyce ve ilik kanseri hastası Velid Dakka’nın” yer aldığını aktardı.