İşgalci güç İsrail, Gazze’de yürüttüğü katliamlara rağmen hedeflerine ulaşmayınca bir kez daha masaya dönüş işareti veriyor. Uluslararası toplumda desteğini kaybeden, içeride esir ailelerinin yoğun baskısıyla karşı karlıya kalan ve Gazze’de her geçen gün daha fazla asker kaybeden İsrail’in yeni rehine takasına yeşil ışık yakmasından sonra bölgede yoğun bir diplomasi ve müzakere trafiği yaşanıyor. Pazartesi günü Polonya’nın başkenti Varşova’da bir araya gelen MOSSAD Başkanı David Barnea, CIA Başkanı William Burns ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani görüşmesinin olumlu geçtiği vurgulanırken Katar’ın Hamas ve İsrailli yetkililerle olası bir ateşkes için görüşmeye başladığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından, Doha’da bulunan Hamas Siyasi Şefi İsmail Heniye’nin Kahire’de Mısırlı yetkililerle Gazze’deki durumu görüşmek üzere dün bir ziyarette bulundu. Heniyye’nin ziyaretine paralel, Mısır’da olası bir esir takası için görüşmelerin de yoğunlaştığı bildirildi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yeni bir “insani ara”ya hazır olduklarını belirtmişti. Öte yandan El Cezire’ye konuşan Hamas yetkilisi Gazi Hamad, önceliklerinin savaşı sona erdirmek olduğunu ancak şu an için mücadeleyi durdurmanın Hamas’ın ve Filistin’in çıkarlarına olmadığını belirtti. Hamad, işgalci gücün esirleri aldıktan sonra katliamlarına devam edeceği, “insani ateşkes” teklifini kabul etmediklerini söyledi.