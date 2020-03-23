Dünya Katardan abluka altındaki Gazzeye 150 milyon dolarlık koronavirüs desteği
KORONAVİRÜS

Katar koronavirüs salgınını durdurmak için Gazze'ye 150 milyon dolar destek verecek

Katar'dan abluka altındaki Gazze'ye 150 milyon dolarlık koronavirüs desteği

Gazze Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Eburriş, 19 Mart'ta Pakistan'dan dönen iki kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu, böylelikle Gazze'de ilk defa vaka tespit edildiğini duyurdu. Teşhisin ardından Katar devreye girerek alınacak önlemler kapsamında kullanılmak üzere 150 milyon dolar bağış yapacaklarını açıkladı. Vakanın duyurulmasının ardından Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), gıda yardımlarını geçici süreyle durdurma kararı almıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gazze'de ikinci bir emre kadar cuma namazlarına ara verildi, düğün salonları, kahvehaneler ve lokantalar kapatıldı.
Gazze'de ikinci bir emre kadar cuma namazlarına ara verildi, düğün salonları, kahvehaneler ve lokantalar kapatıldı.

Katar, abluka altındaki Gazze kentinde ilk koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından olası salgını engellemek amacıyla alınacak tedbirler için altı ay boyunca 150 milyon dolarlık yardım yapılacağını açıkladı.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin verdiği yetki kapsamında BM insani yardım programlarını ve küresel virüsle mücadele için yerel önlemleri desteklemek üzere Gazze'ye 150 milyon dolar tahsis edilecek.

Bu bağlamda Hamas’ın siyasi bürosu başkanı İsmail Heniyye, Gazze’ye verdikleri destek nedeniyle Katar hükümetine teşekkür etti.

BM salgın gerekçesiyle yardıma ara vermişti

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesinin ardından Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), gıda yardımlarını geçici süreyle durdurma kararı aldı.

UNRWA Gazze Sözcüsü Adnan Ebu Hasene, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de iki kişide Kovid-19'a rastlanması üzerine tedbir amacıyla gıda yardımlarına ara verdiklerini belirtti.

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