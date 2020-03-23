Katar'dan abluka altındaki Gazze'ye 150 milyon dolarlık koronavirüs desteği

Gazze'de ikinci bir emre kadar cuma namazlarına ara verildi, düğün salonları, kahvehaneler ve lokantalar kapatıldı.

Katar, a bluka altındaki Gazze kentinde ilk koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından olası salgını engellemek amacıyla alınacak tedbirler için altı ay boyunca 150 milyon dolarlık yardım yapılacağını açıkladı.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin verdiği yetki kapsamında BM insani yardım programlarını ve küresel virüsle mücadele için yerel önlemleri desteklemek üzere Gazze'ye 150 milyon dolar tahsis edilecek.

Bu bağlamda Hamas’ın siyasi bürosu başkanı İsmail Heniyye, Gazze’ye verdikleri destek nedeniyle Katar hükümetine teşekkür etti.

BM salgın gerekçesiyle yardıma ara vermişti

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülmesinin ardından Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), gıda yardımlarını geçici süreyle durdurma kararı aldı.

UNRWA Gazze Sözcüsü Adnan Ebu Hasene, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de iki kişide Kovid-19'a rastlanması üzerine tedbir amacıyla gıda yardımlarına ara verdiklerini belirtti.

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