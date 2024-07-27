Katil İsrail 295 gündür saldırıyor: Gazze'de can kaybı 40 bine dayandı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgalci İsrail ile işbirlikçisi ABD ve Avrupa devletlerine meydan okuduğu bir video klip yayımladı. Videoda Yemen'deki Husilerle işgalci İsrail'e yönelik ortaklaşa operasyonlar düzenleneceği mesajını veren Kassam Tugayları, Müslümanları Kudüs'ün yeniden İslam hakimiyetine girmesi için harekete geçmeye davet etti.