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Dünya

Katil İsrail 295 gündür saldırıyor: Gazze'de can kaybı 40 bine dayandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 48 saatte 83 kişi artarak 39 bin 258'e çıktı.

15:04 - 27/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 15:13 - 27/07/2024 Cumartesi
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 295 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


İsrail ordusunun son 48 saatte düzenlediği saldırılarda 83 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 186 kişinin yaralandığı belirtildi.


İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 258'e, yaralananların sayısının da 90 bin 589'a yükseldiği kaydedildi.


Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.




#gazze
#israil
#soykırım
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