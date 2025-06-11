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Katil İsrail Gazze'de yardım bekleyenlere saldırdı: 22 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail Gazze'de yardım bekleyenlere saldırdı: 22 kişi hayatını kaybetti

10:0111/06/2025, Çarşamba
AA
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Katil İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.
Katil İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinde Gazze'nin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyenlere yönelik düzenlediği saldırıda en az 22 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, açlıkla boğuşan Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

İsrail askerleri Gazze'nin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım için bekleyen Filistinlilere sabah saatlerinde ateş açtı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 22 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.


#Netzarim Koridoru
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