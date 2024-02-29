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Dünya

Katil İsrail kana doymuyor: Gazze'de can kaybı 30 bini aştı!

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 30 bini aştı. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada "Bu korkunç şiddet ve acıların sona ermesi gerekiyor" denildi ve derhal ateşkes çağrısı yapıldı.

10:21 - 29/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:35 - 29/02/2024 Perşembe
AA
Gazze (Arşiv)
Gazze (Arşiv)

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 30 bini aştı.


Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, konuya dair açıklamada bulundu.


İsrail güçlerinin Gazze kentinin güneyindeki Nablusi Kavşağı yakınında insani yardım almayı bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırıda 70 kişinin öldürüldüğünü belirten Kudra, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana öldürdüğü Filistinlilerin sayısının 30 bini geçtiğini ifade etti.


  • İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ayrıca en az 12 bin 660 çocuk ile 8 bin 570 kadın öldürüldü.

DSÖ: Gazze'deki korkunç şiddet ve acı sona ermeli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 30 bini aştığını bunların çoğunluğunun kadın ve çocuk olduğunu bildirdi. Gazze'de 70 bini aşkın Filistinlinin de yaralandığını vurgulayan Ghebreyesus, "Bu korkunç şiddet ve acıların sona ermesi gerekiyor. Ateşkes" açıklamasında bulundu.





#gazze
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