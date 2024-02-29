Katil İsrail kana doymuyor: Gazze'de can kaybı 30 bini aştı!

Eli kanlı terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliamlarında en büyük destekçisi konumunda olan ABD yönetiminin aklına 'uluslararası hukuk' 30 bin sivilin hayatını kaybetmesinin ardından geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'den askeri yardım alan sadece İsrail'in değil, diğer ülkelerin de 45 gün içinde yazılı bir taahhütle söz konusu silahları "uluslararası hukuka uygun kullanacaklarını" taahhüt etmelerini beklediklerini ve sürecin devam ettiğini söyledi.