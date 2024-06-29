Katil İsrail katliamlarına devam ediyor: Gazze'de şehit sayısı 37 bin 834'e çıktı

Katil İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun bombardımanı 8 ayı aşkındır aralıksız devam ediyor. Gazze'nin kuzeyinde yer alan Şucaiyye mahallesine düzenlenen saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinlilere yakınlarının vedası yürek burktu. İsrail'in Şucaiyye'ye saldırılarında yaralananlar el-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi ve en az 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarda hala enkaz altında kalan kayıpların olduğu aktarıldı.