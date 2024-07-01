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Dünya

Katil İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ı vurdu

Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bulunan "Hizbullah mevkilerini" savaş uçakları ve topçu atışlarıyla bombaladığını bildirdi.

10:21 - 1/07/2024 Pazartesi
AA
Arşiv
Arşiv

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Dün gece savaş uçakları, Kefr Kila'daki askeri binalar ve Hula, El-Beyda ve Rab es-Selasin'de altyapı olmak üzere Hizbullah hedeflerine saldırılar düzenledi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait topçuların, Ed-Dahira bölgesindeki "tehditleri ortadan kaldırmak için" saldırılar düzenlediği kaydedildi.


İsrail saldırısına ilişkin Hizbullah'tan ise bir açıklama yapılmadı.


Mavi Hat'ta gerginlik


Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.


İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.


İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.


İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.


İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar 356 Hizbullah mensubu öldü.




#hizbullah
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#Lübnan
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