İsrail uçağı Antalya’ya acil iniş yaptı: Kaptan ikmal yapmadan Rodos’a uçtu

İsrail medyasındaki bazı haberlerde, Varşova'dan Tel Aviv'e giden hava yolu şirketinin İsrail merkezli olması nedeniyle uçağa yakıt sağlanmasının Antalya Havalimanı görevlileri tarafından reddedildiği iddia edilmişti.
"BİLGİ YANLIŞLIĞI VAR"
Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, Antalya'ya acil iniş yapan İsrail'in El Al Havayolu şirketine ait yolcu uçağının hastalanan yolcuyu bıraktıktan sonra kentten ayrıldığını belirtti.
Seyitoğlu İsrail medyasındaki bazı haberlerde, "hava yolu şirketinin İsrail merkezli olması nedeniyle uçağa yakıt sağlanmasının Antalya Havalimanı görevlileri tarafından reddedildiği" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Seyitoğlu, İsrail Büyükelçiliğinin olaya müdahale ettiği ve yolcuların uçaktan indirilmediği iddialarının da doğru olmadığını kaydetti.
Bu tür konuların anlaşmalar çerçevesinde belirlendiğine dikkati çeken Seyitoğlu, şunları aktardı:
Diplomatik kaynaklar ise Antalya'ya iniş yapan El Al Havayolu uçağına ilişkin, "Hastalanan yolcu nedeniyle uçağın acil inişine izin verildi. İnsani mülahazalarla uçağa yakıt sağlanacaktı ancak ilgili prosedür tamamlanmak üzereyken kaptan kendi rızasıyla ayrılmaya karar verdi." ifadelerini kullanmıştı.