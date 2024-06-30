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İsrail uçağı Antalya’ya acil iniş yaptı: Kaptan ikmal yapmadan Rodos’a uçtu

Diplomatik kaynaklar, Polonya'nın başkenti Varşova'dan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden İsrail merkezli El Al Havayoluna ait uçağın Antalya Havalimanı'na acil iniş yapması hakkında bilgi paylaştı. Hasta Sharon Nevo isimli yolcu indirildikten sonra uçak tekrar seferine devam etti.

20:10 - 30/06/2024 Pazar
Güncelleme: 22:20 - 30/06/2024 Pazar
İsrail havayolu şirketi El Al'a ait bir uçak Antalya'ya acil iniş yaptı.
İsrail havayolu şirketi El Al'a ait bir uçak Antalya'ya acil iniş yaptı.
Kaynaklar, Antalya'ya iniş yapan El Al uçağına ilişkin,
"Hastalanan yolcu nedeniyle uçağın acil inişine izin verildi. İnsani mülahazalarla uçağa yakıt sağlanacaktı ancak ilgili prosedür tamamlanmak üzereyken kaptan kendi rızasıyla ayrılmaya karar verdi."
ifadelerini kullandı.

İsrail medyasındaki bazı haberlerde, Varşova'dan Tel Aviv'e giden hava yolu şirketinin İsrail merkezli olması nedeniyle uçağa yakıt sağlanmasının Antalya Havalimanı görevlileri tarafından reddedildiği iddia edilmişti.

İsrail'e ait uçak yakıt ikmali için Rodos'a; oradan da Tel Aviv'e uçacağı öğrenildi.

"BİLGİ YANLIŞLIĞI VAR"

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, Antalya'ya acil iniş yapan İsrail'in El Al Havayolu şirketine ait yolcu uçağının hastalanan yolcuyu bıraktıktan sonra kentten ayrıldığını belirtti.

Seyitoğlu İsrail medyasındaki bazı haberlerde, "hava yolu şirketinin İsrail merkezli olması nedeniyle uçağa yakıt sağlanmasının Antalya Havalimanı görevlileri tarafından reddedildiği" iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uçağın Avrupa'dan havalandığını belirten Seyitoğlu,
"İsrail uçağı, içerisindeki acil hastadan dolayı Antalya Havalimanı'na iniş yapıyor. Sonra da yolcusunu bırakıyor ve kendi planlamasına devam ediyor. Yakıt gibi meseleler, ticari meseleler. Bizim işimiz değil. Kimse uçağa el koyamaz. Bir bilgi yanlışlığı var. Uçak acil hasta olması sebebiyle iniş yaptı. Sonra kendi rotasına devam etti. En yakın havalimanı Rodos'a gitti."
bilgisini verdi.

Seyitoğlu, İsrail Büyükelçiliğinin olaya müdahale ettiği ve yolcuların uçaktan indirilmediği iddialarının da doğru olmadığını kaydetti.

Bu tür konuların anlaşmalar çerçevesinde belirlendiğine dikkati çeken Seyitoğlu, şunları aktardı:

"Büyükelçilerle ilgili bir durum yok. Kimin nereden yakıt alacağı, nerede nasıl davranacağı, anlaşmalar belli. Binlerce uçak geliyor, bazıları Rusya'dan geliyor. Uçağa buradan yakıt almıyor kendi şirketinden yakıt verdirtiyor. Ticari bir iş. Bizimle ilgili değil. Ama öyle bir şey yok. Acil iniş sebebi yakıt değil. Hastayı indirmek için iniş yapıyor. Uçak hastayı bıraktıktan sonra kalktı. Hastaya acil müdahale yapılmak üzere gerekli sağlık ekipleri devreye girdi, tedavisi yapılıyor."

Diplomatik kaynaklar ise Antalya'ya iniş yapan El Al Havayolu uçağına ilişkin, "Hastalanan yolcu nedeniyle uçağın acil inişine izin verildi. İnsani mülahazalarla uçağa yakıt sağlanacaktı ancak ilgili prosedür tamamlanmak üzereyken kaptan kendi rızasıyla ayrılmaya karar verdi." ifadelerini kullanmıştı.


#İsrail
#Antalya
#Yakıt ikmali
#Uçak
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