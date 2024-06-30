Katil İsrail gece boyu Gazze'ye saldırdı: Çok sayıda Filistinli katledildi

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 268. gününde de devam ediyor.





Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Zarub ailesine ait bir evi hedef aldı. Saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti, bazıları da yaralandı.





Refah'ın güney bölgelerini hedef aldı

İsrail topçu birliklerinin de Refah'ın güney bölgelerini yoğun şekilde bombalaması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.





Refah kentinin batısında yer alan Tel es-Sultan ve Suudi mahallelerinde patlamalar ve yoğun silah sesleri duyuldu.





İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinin doğusundaki Absan ve Huzaa beldelerini de hedef aldı. Saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.





İsrail ordusunun, Gazze şehrinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu ölen ve yaralanan kişiler oldu.





İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze kent merkezindeki Tuffah, Şucaiyye ve Sabra mahallelerini yoğun şekilde bombaladı.





Şucaiyye Mahallesi'ne giren İsrail güçleri, insansız hava araçlarından (İHA) ateş açılmasıyla eş zamanlı Şehitler Camii yakınındaki evlerde bulunan çok sayıda aileyi kuşatma altına aldı.





İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 834 Filistinli öldürüldü, 86 bin 858 Filistinli yaralandı.







