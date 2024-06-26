Katil İsrail soykırımda 264. gün: Gazze'de 37 bin 718 şehit var!

Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye’de yaşanan dehşet verici olayda terörist İsrail askeri, işgal ordusuna ait köpeği evinde uyuyan yaşlı bir Filistinli kadına saldırttı. El Cezire’nin ulaştığı dehşet verici görüntüler, köpeğe takılı olan kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ağır yaralanan yaşlı kadının çaresizce çığlık attığı görüldü. El Cezire’nin ulaştığı görüntüler sonrası sosyal medyada Siyonist İsrail’e tepkiler bir kez daha çığ gibi büyüdü.