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Katil İsrail soykırımda 264. gün: Gazze'de 37 bin 718 şehit var!

Terör devleti İsrail'in katil ordusu, son 24 saatte Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 60 kişiyi öldürdü, 140 kişiyi yaraladı. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 60 artarak 37 bin 718'e yükseldi.

14:12 - 26/06/2024 Çarşamba
AA
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 264 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 4 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 60 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 140 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 718'e, yaralananların sayısının da 86 bin 377'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.




#Gazze
#İsrail
#Filistin Sağlık Bakanlığı
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