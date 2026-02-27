Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Katil İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında 4 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında 4 Filistinli hayatını kaybetti

09:2527/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısındaki el-Mevasi bölgesinde bir polis noktasına hava saldırısı düzenledi.
İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısındaki el-Mevasi bölgesinde bir polis noktasına hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerine düzenlediği hava saldırılarında 3'ü polis 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısındaki el-Mevasi bölgesinde bir polis noktasına hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiği belirtildi. Cenazelerle birlikte bazı yaralıların da Nasır Hastanesi'ne getirildiği ifade edildi.

Öte yandan bir İsrail İHA'sının da Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki el-Bureyc Mülteci Kampı'nın girişinde bir polis merkezi yakınlarına saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Her iki saldırıda da çok sayıda Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
  • Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.
  • Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana son verilere göre İsrail'in saldırılarında 618 kişi hayatını kaybetti.
  • İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 172 bin kişiden fazlası yaralandı.
#Filistin
#Gazze Şeridi
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2.206 sosyal konut için kuralar çekildi! Burdur TOKİ isim listesi nasıl sorgulanır? Burdur TOKİ kura sonuçları e-devlet sorgulama ekranı