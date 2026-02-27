Katil İsrail'in Gazze'deki hava saldırılarında 4 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısındaki el-Mevasi bölgesinde bir polis noktasına hava saldırısı düzenledi.
İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin güney ve orta kesimlerine düzenlediği hava saldırılarında 3'ü polis 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısındaki el-Mevasi bölgesinde bir polis noktasına hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiği belirtildi. Cenazelerle birlikte bazı yaralıların da Nasır Hastanesi'ne getirildiği ifade edildi.
Öte yandan bir İsrail İHA'sının da Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki el-Bureyc Mülteci Kampı'nın girişinde bir polis merkezi yakınlarına saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.
Saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Her iki saldırıda da çok sayıda Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
- Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.
- Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana son verilere göre İsrail'in saldırılarında 618 kişi hayatını kaybetti.
- İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 172 bin kişiden fazlası yaralandı.
#Filistin
#Gazze Şeridi
#İsrail