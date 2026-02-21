Gazze Barış Kurulu toplantısı sırasında Filistin destekçilerinden protesto: 2 gözaltı

Toplantı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren enstitü çevresinde polis bariyerleri kurulurken, giriş noktalarında güvenlik kontrolleri sıkılaştırıldı. Bölgeye çok sayıda polis ve güvenlik ekibi konuşlandırılırken, protestocular yakın bir alanda toplanarak gösteri yaptı.



