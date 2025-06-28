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Katil İsrail'in Gazze'ye gece boyunca düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail'in Gazze'ye gece boyunca düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli hayatını kaybetti

11:0228/06/2025, Cumartesi
AA
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Katil İsrail savaş uçakları, dün geceden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde çok sayıda sivil yerleşim alanını vurdu.
Katil İsrail savaş uçakları, dün geceden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde çok sayıda sivil yerleşim alanını vurdu.

Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına gece boyunca düzenlenen İsrail saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu en az 16 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarca kişi ise yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları, dün geceden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde çok sayıda sivil yerleşim alanını vurdu.

Gazze kentinin kuzeybatısında yer alan ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı
Adnan el-Alimi Okuluna düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi,
çok sayıda kişi yaralandı.
Güneydeki Han Yunus'un El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin barındığı bir çadıra yönelik saldırıda ise 6 kişi hayatını kaybetti.
Ölenler arasında aynı aileden 3 kardeşin bulunduğu belirtildi.
Kuzeydeki Cibaliya beldesinde iki eve düzenlenen topçu saldırısında ise 2 çocuk yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan
Deyr el-Belah kentinin doğusunda da bir grup Filistinlinin toplandığı noktaya yönelik hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu aynı zamanda Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusuna yoğun hava saldırıları düzenledi.

Gazze kentinin kuzeydoğusundaki bazı bölgelerde de gece boyunca İsrail ordusuna bağlı birliklerin çok katlı konutları patlattığı aktarıldı.

Filistinli yetkililer, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda da 4 kişinin öldüğünü, geceden bu yana düzenlenen saldırılarda şu ana kadar en az 16 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana ABD desteğiyle Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarda şu ana kadar 189 binden fazla Filistinli öldürüldü ya da yaralandı.

Ölenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşurken, 11 binden fazla kişi hala kayıp. Ayrıca yüz binlerce kişi yerinden edilirken, Gazze'de baş gösteren kıtlık nedeniyle çok sayıda kişi özellikle çocuklar hayatını kaybetti.

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