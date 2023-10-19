Katil olay yerinde: Sarmaş dolaş kutladılar

Terör devleti İsrail, önceki gün gece saatlerinde Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalayarak insanlık tarihinin en büyük vahşetlerinden birine imza attı. En az 500 kişinin şehit edildiği saldırının ertesi günü İsrail’e gelen ABD Başkanı Joe Biden, skandal bir ikiyüzlülükle İsrail’in saldırıyı gerçekleştirmediği yalanını savundu ve Hamas’ı hedef göstererek katliama ortak ortak oldu. Bütün dünyanın şahit olduğu kanlı saldırı yürekleri dağlarken, İsrail ve ABD kanlı iş birliklerini dünyaya göstermek için bir araya geldi.





GÜLEREK POZ VERDİLER

7 Ekim’den günümüze İsrail’in Filistinlilere yönelik vahşi soykırımının en büyük destekçisi olduğunu defalarca kez beyan eden Biden, katliamın ertesi günü İsrail’e uçtu. ABD Başkanı’nı İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu büyük bir törenle karşıladı. Katliamın baş aktörü Netanyahu ile kucaklaşan Biden, Herzog’un da gülerek sırtını sıvazladı. 3’lünün katliamın üstünden yalnızca saatler geçmişken kameralar karşısında sarmaş dolaş poz vermesi büyük tepki topladı.





SALDIRI YERİNE PATLAMA DEDİ

Gazze’de İsrail’in gerçekleştirdiği katliamla ilgili Biden, “saldırı” demekten kaçınarak “patlama” ifadesini kullandı. Konuşması sırasında İsrail’e defaatle desteğini bildiren Biden, katliamcı Tel-Aviv yönetimini aklamaya çalıştı. Olaylardan ötürü üzgün olduğunu ifade eden ABD Başkanı, “Hastanedeki patlamayı İsrail değil diğer taraf yapmış görünüyor” dedi. Konuşması boyunca Hamas’ı suçlayan Biden, “Amerikalılar da sizinle aynı fikirde, endişeli. İsrail kendini savunmak için ne gerekiyorsa yapabilir, bunun olmasını da temin edeceğiz” diyerek soykırıma desteklerini sürdüreceklerini taahhüt etti. Biden’dan sonra söz alan Netanyahu, ABD'nin verdiği koşulsuz destek için teşekkür etti.





APARTHEİD DEVLETİ İTİRAFI

İlerleyen saatlerde İsrailli yöneticilerle görüşmesinin ardından Tel Aviv’de konuşan Biden, İsrail’in Yahudiler için kurulduğunu belirterek apartheid yönetime desteğini bildirdi. “İsrail devleti, Yahudiler güvende yaşasın diye kuruldu” diyen Biden, adeta toprakları ellerinden alınan Filistinlileri yok sayarken, “İsrail olmasaydı bir İsrail icat etmek zorunda kalırdık” dedi.





15 TANE 11 EYLÜL'E BEDEL ÇIKIŞI

Hamas’ın 7 Ekim saldırısının 15 tane 11 Eylül’e bedel olduğunu savunan Biden, İsrail’in katliamını meşrulaştırdı. Hastane saldırısında bir kez daha Hamas’ı suçlayarak, “Gördüğümüz bilgilere dayanarak, hastane patlaması terörist grup tarafından hatalı fırlatılan füzeden kaynaklandı” diyen Biden, “İsrail yeniden Yahudi toplumu için güvenli yer olmalı. Her zaman yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz, size söz veriyorum” skandal sözlerini sarf etti.





Scholz'u yerde süründürdüler

İşgalci güç İsrail'e dayanışma ziyaretine giden Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un içinde bulunduğu uçak, İsrail'den Mısır’a hareket etmeye hazırlandığı sırada Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı’nda siren seslerinin yükselmesi ile tahliye edildi. Uçaktan çıkarılan Scholz, maiyetiyle beraber önce önlem adı altında yere yatırılırken, daha sonra sığınağa götürüldü. Bazı Alman yetkililerin yerde yatarken gülmesi ise kamera görüntülerine yansıdı. Tel Aviv'de terör devletinin Başbakanı Netanyahu ile görüşen Scholz, "Holokost'tan kaynaklanan sorumluluğumuz, İsrail devletinin varlığını ve güvenliğini savunmamızı görev haline getiriyor" şeklinde konuşarak adeta Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki suçlarının faturasını Filistin'e kestiklerini ilan etmişti.



