Katilin evini gözetlediler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sahil kenarındaki yazlığının yakınlarında 16 Ağustos'ta uçtuğu belirlenen cismin, Hizbullah'a ait insansız hava aracı (İHA) olabileceği bildirildi. İsrael Hayom gazetesinin haberine göre İsrail Deniz Kuvvetleri, Başbakan Netanyahu'nun Hayfa'nın güneyindeki Kayseriye kentindeki yazlığının açıklarında uçan cisim tespit etti. Uçan cismin Hizbullah tarafından fırlatılan keşif İHA'sı olabileceğinden şüphelenen İsrailli yetkililer, Netanyahu'nun sahil kenarındaki yazlığının görüntülerinin gelecekte yayımlanmak üzere çekilmeye çalışıldığını düşünüyor. İsrail ordusunun bölgeye savaş uçakları gönderdiği ancak herhangi bir İHA'nın tespit edilemediği kaydedildi.
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2 saat önce