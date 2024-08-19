Katilin evini gözetlediler

İsrailli Haaretz gazetesi, Başbakan Netanyahu'nun dünya için büyük bir tehdit olduğunu yazdı. Haberde, 40 bin sivili katleden Gazze kasabı Netanyahu'nun dünya savaşı istediği için ateşkese yanaşmadığı vurgulandı. Netanyahu’nun vekil güç olarak gördüğü ABD ile çıkarlarına uyacak planlar yaptığı kaydedildi.