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Katilin evini gözetlediler

İsrail Deniz Kuvvetleri, Netanyahu’nun Kayseriye’deki yazlığının açıklarında bir İHA’nın uçtuğunu tespit etti. İsrael Hayom gazetesinin haberine göre Hizbullah’a ait olduğu tahmin edilen İHA, yazlığın görüntülerini gelecekte yayınlamak üzere çekmeye çalışıyordu. Bölgeye gönderilen savaş uçakları bir hava aracı tespit edemedi.

04:00 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 03:04 - 19/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sahil kenarındaki yazlığının yakınlarında 16 Ağustos'ta uçtuğu belirlenen cismin, Hizbullah'a ait insansız hava aracı (İHA) olabileceği bildirildi. İsrael Hayom gazetesinin haberine göre İsrail Deniz Kuvvetleri, Başbakan Netanyahu'nun Hayfa'nın güneyindeki Kayseriye kentindeki yazlığının açıklarında uçan cisim tespit etti. Uçan cismin Hizbullah tarafından fırlatılan keşif İHA'sı olabileceğinden şüphelenen İsrailli yetkililer, Netanyahu'nun sahil kenarındaki yazlığının görüntülerinin gelecekte yayımlanmak üzere çekilmeye çalışıldığını düşünüyor. İsrail ordusunun bölgeye savaş uçakları gönderdiği ancak herhangi bir İHA'nın tespit edilemediği kaydedildi.



#Netanyahu
#Hamas
#İHA
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