Katillerine müebbet: Kaşıkçı cinayet ağı Selman’a uzanıyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın S.Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda vahşice öldürülmesi ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede Kaşıkçı’nın öldürülmesi talimatını veren Ahmet Bin Muhammed El Asırı, Saud el-Kahtani hakkında ‘tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye azmettirme’ suçlaması yapılırken, aralarında Kaşıkçı’yı boğarak öldüren suikast ekibinin de yer aldığı 18 şüpheliye ise ‘tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçlaması yöneltildi. 20 şüphelinin de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

KIRMIZI BÜLTEN VE İADE KARARI

20 şüpheli hakkında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’nden tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Interpol Daire Başkanlığı üzerinden tüm şüpheliler hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılırken, S.Arabistan Krallığı adli makamlarına iletilmek üzere iade talepnameleri düzenlendi. Talepnameler Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’ne ulaştırıldı.

GİRİŞ ÇIKIŞLARI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, müşteki olarak yer aldı. Cengiz ve şüphelilerin cep telefonu görüşmelerine ilişkin hts kayıtları iddianamede yer aldı. Kaşıkçı’nın konsolosluk binasına girişi, şüphelilerin Türkiye’ye gelişleri, konsolosluk binası ve konutuna gidişlerine ilişkin görüntüler soruşturma dosyasında yer aldı.

İKİ ŞÜPHELİ AZMETTİRİCİ

İddianameye göre öldürme eylemini gerçekleştirmek üzere görevlendirme yapıp diğer şüphelilere talimat veren iki isim bulunuyor. Bu iki isim S.Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’ın eski danışmanı Saudi el-Kahtani ve olay tarihinde yine Prens Selman’a çok yakın bir isim olan S.Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri oldu.

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İddianameye göre bu iki isimin talimatları ve yönlendirmeleri sonrası suikast ekibinde yer alan 18 şüpheli Kaşıkçı’yı S.Arabistan’a götürmek istedi. Kabul etmeyince de Kaşıkçı’yı boğarak öldürdükleri vurgulandı.

Temizlikçilere ayrı soruşturma

Kaşıkçı'nın öldürüldüğü konsolosluk binası

Soruşturma kapsamında ayrıca cinayete doğrudan katılan ve bu suça azmetti ren, suçun ortaya çıkmasını engellemek amacıyla delilleri yok eden diğer şüphelilerin tespiti amacıyla soruşturma dosyasının ayrıldığı öğrenildi.