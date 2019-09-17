Dünya Katliam emri Münbiçten
ORTADOĞU

Katliam emri Münbiç'ten

Halep’e bağlı Türkmen Kasabası Çobanbey’de 11 sivilin şehit olduğu terör saldırısının emri Münbiç’ten geldi. Toplamda 30 kişinin yaralandığı terör eylemi sonrası yapılan tetkikler Çobanbey hastanesine park edilen tırın olaydan 2 gün önce Avn Dedet bölgesinden Fırat Kalkanı’na giriş yaptığını ve bölgede Türk plakası takarak gezdiğini ortaya çıkardı.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
Türkmen Kasabası Çobanbey’de 11 sivilin şehit edildi.
Türkmen Kasabası Çobanbey’de 11 sivilin şehit edildi.

Çobanbey Savcılığı olayı gerçekleştiren şahısla ilgili tüm bilgilere ulaşıldığını, kanlı eylemin Münbiç’te bulunan PKK elebaşıları tarafından planlandığını belirtti.

20 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA KATLİAM

Yeni Şafak’a bilgi veren Çobanbey emniyet ve savcılık makamları bölgeye katliam amacı ile gönderilen şahsın kimlik bilgilerine ulaşıldığını kaydetti. Bölge yetkilileri, Türkiye sınırına sıfır konumda bulunan Çobanbey kasabasında inşaa edilen hastaneye akçam saatlerinde gelen Tır’ın 18.00 sularında dorsesini bırakarak Münbiç’e yönlendiğini anlattı.

  • İnceleme sonuçlarına göre, Tır’ın çekicisini bıraktıktan 40 dakika sonra patlatılan dorse çevrede büyük yıkıma yol açtı. Patlama hastane garajında gerçekleşti ve merkez bina ve çevrede inşaa edilen yapılarda ciddi hasara yol açtı, bazı binalar yıkıldı.

KATİL MÜNBİÇ’E KAÇTI

Çobanbey katliamını gerçekleştiren PKK militanı 13 Eylül’de Avn Dedet bölgesinden geçtikten kısa bir süre sonra Tır’a Münbiç’te hazırlanan sahte Türk plakasını taktı.

Bu yöntemle kontrol noktalarında geçiş kolaylığı sağlayan Tır sürücüsü boş olan dorseyi Çobanbey garajında bırakma nedenini El Bab’tan hastaneye başka bir sağlık ürünü taşımak olarak belirtti. Görevlilere birkaç saat içerisinde yeniden döneceğini söyleyen katil hazırlanan bomba düzeneğini telefonla arayarak patlattı. Tır dorsesinin Hastane garajına bırakılması ile bomba düzeneğinin patlatılması arasında 40 dakika geçtiği belirtildi

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