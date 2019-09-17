Katliam emri Münbiç'ten

Çobanbey Savcılığı olayı gerçekleştiren şahısla ilgili tüm bilgilere ulaşıldığını, kanlı eylemin Münbiç’te bulunan PKK elebaşıları tarafından planlandığını belirtti.

20 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA KATLİAM

Yeni Şafak’a bilgi veren Çobanbey emniyet ve savcılık makamları bölgeye katliam amacı ile gönderilen şahsın kimlik bilgilerine ulaşıldığını kaydetti. Bölge yetkilileri, Türkiye sınırına sıfır konumda bulunan Çobanbey kasabasında inşaa edilen hastaneye akçam saatlerinde gelen Tır’ın 18.00 sularında dorsesini bırakarak Münbiç’e yönlendiğini anlattı.

İnceleme sonuçlarına göre, Tır’ın çekicisini bıraktıktan 40 dakika sonra patlatılan dorse çevrede büyük yıkıma yol açtı. Patlama hastane garajında gerçekleşti ve merkez bina ve çevrede inşaa edilen yapılarda ciddi hasara yol açtı, bazı binalar yıkıldı.

KATİL MÜNBİÇ’E KAÇTI

Çobanbey katliamını gerçekleştiren PKK militanı 13 Eylül’de Avn Dedet bölgesinden geçtikten kısa bir süre sonra Tır’a Münbiç’te hazırlanan sahte Türk plakasını taktı.

Bu yöntemle kontrol noktalarında geçiş kolaylığı sağlayan Tır sürücüsü boş olan dorseyi Çobanbey garajında bırakma nedenini El Bab’tan hastaneye başka bir sağlık ürünü taşımak olarak belirtti. Görevlilere birkaç saat içerisinde yeniden döneceğini söyleyen katil hazırlanan bomba düzeneğini telefonla arayarak patlattı. Tır dorsesinin Hastane garajına bırakılması ile bomba düzeneğinin patlatılması arasında 40 dakika geçtiği belirtildi