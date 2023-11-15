|
Dünya

Katliam lokasyonu WhatsApp’tan

İsrail askerleri, Filistinlilerin haberleşmek ve yardımlaşmak için kullandığı WhatsApp ve Telegram gruplarına sızıyor. İşgalciler, giremedikleri bölgeler hakkında buradan bilgi ediniyor. Kalabalık lokasyonlar öğrenildikten sonra katliam için bombardıman başlıyor.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 15/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:42 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

İşgalci İsrail askerleri, Filistinlilerin kendi aralarında haberleşip yardımlaşmak için kullandığı WhatsApp ve Telegram gruplarına sızıyor. Profil fotoğrafları ve isimlerini değiştiren işgalciler, özellikle basın mensuplarının kullandığı gruplara sızıp, giremedikleri bölgeler hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bu gruplar üzerinden Filistinlilerin yoğunlaştığı kalabalık bölgeleri belirleyen İsrail askerleri, bombardıman için bu noktaları seçiyor.

GAZETECİLER HEDEFTE

Her alanı kontrolleri altında tutmak isteyen İsrailliler, gruplarda paylaşılan görüntü ve mesajları tek tek takip ediyor. İsrail aleyhinde söylemlerde bulunan veya Hamas’ı öven kişiler belirlenip hedefe alınıyor. Gazze’deki katliamı daha büyük kitlelere ulaştıran gazeteciler de İsrail’in ana hedefleri arasında. Gazetecilerin paylaşım yaptıkları lokasyonlar tespit edilip bombardıman o bölgede artırılıyor. Özellikle yerel medyada tanınan gazeteciler, sosyal medya grupları üzerinden tespit ediliyor. Gazeteciler bulunamadığı takdirde aileleri ya da yaşadıkları bölge İsrail’in hedefi oluyor.

GRUPLARDA SIKI TEDBİR

Gazze halkının haberleşip yardımlaştıkları gruplar sürekli güncelleniyor. Grupta “davet kodunun kimseye atılmaması”, “herkesin tanıdığı ve yardıma ihtiyacı olan kişilere verilmesi gerektiği” hakkında sürekli uyarılar yapılıyor. Bu uyarılara rağmen herhangi şüpheli bir durumda dağıtılan gruplar bilinen kişiler üzerinden tekrar oluşturuluyor.



#İsrail
#Soykırım
#İşgal
#Filistin
#Gazze
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
SED yardımı ne zaman yatacak Kasım 2023? İşte ödeme takvimi...