Katliam lokasyonu WhatsApp’tan

İşgalci İsrail askerleri, Filistinlilerin kendi aralarında haberleşip yardımlaşmak için kullandığı WhatsApp ve Telegram gruplarına sızıyor. Profil fotoğrafları ve isimlerini değiştiren işgalciler, özellikle basın mensuplarının kullandığı gruplara sızıp, giremedikleri bölgeler hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bu gruplar üzerinden Filistinlilerin yoğunlaştığı kalabalık bölgeleri belirleyen İsrail askerleri, bombardıman için bu noktaları seçiyor.

GAZETECİLER HEDEFTE

Her alanı kontrolleri altında tutmak isteyen İsrailliler, gruplarda paylaşılan görüntü ve mesajları tek tek takip ediyor. İsrail aleyhinde söylemlerde bulunan veya Hamas’ı öven kişiler belirlenip hedefe alınıyor. Gazze’deki katliamı daha büyük kitlelere ulaştıran gazeteciler de İsrail’in ana hedefleri arasında. Gazetecilerin paylaşım yaptıkları lokasyonlar tespit edilip bombardıman o bölgede artırılıyor. Özellikle yerel medyada tanınan gazeteciler, sosyal medya grupları üzerinden tespit ediliyor. Gazeteciler bulunamadığı takdirde aileleri ya da yaşadıkları bölge İsrail’in hedefi oluyor.

GRUPLARDA SIKI TEDBİR

Gazze halkının haberleşip yardımlaştıkları gruplar sürekli güncelleniyor. Grupta “davet kodunun kimseye atılmaması”, “herkesin tanıdığı ve yardıma ihtiyacı olan kişilere verilmesi gerektiği” hakkında sürekli uyarılar yapılıyor. Bu uyarılara rağmen herhangi şüpheli bir durumda dağıtılan gruplar bilinen kişiler üzerinden tekrar oluşturuluyor.







