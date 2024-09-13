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Dünya

Katliam makinelerini taşıyacaklar: ABD'den terör devleti İsrail'e 164,6 milyon dolarlık satışa onay

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail'e, eli kanlı ortağı yine kucak açtı. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e 164,6 milyon dolar değerinde tank römorku satışına onay verildiğini açıkladı. Teslimatların 2027'de başlayacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, satışın ağır hizmet tank römorklarının yanı sıra yedek ve onarım parçalarını, alet ve sürücü takımlarını, teknik belgeler ve lojistik program desteği gibi unsurları içerdiği bildirildi.

00:44 - 13/09/2024 Cuma
Güncelleme: 00:56 - 13/09/2024 Cuma
AA
İşgalci İsrail ordusuna ait tanklar (Foto: Arşiv)
İşgalci İsrail ordusuna ait tanklar (Foto: Arşiv)

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e 164,6 milyon dolar değerinde askeri alanda kullanılacak ağır hizmet tank römorkları ve ilgili ekipmanlarının satışına onay verdi.

Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan açıklamada, Kongre'ye bu satış kararını bildiren gerekli sertifikanın verildiği belirtildi.

Katliam makinelerine ABD'den destek

Açıklamada, İsrail hükümetinin talebi üzerine toplam değeri 164,6 milyon dolar olan ağır hizmet tank römorkları ve ilgili ekipmanlarının satışına Dışişleri Bakanlığı tarafından onay verildiği ve Kongre'ye bu onayı bildiren gerekli sertifikanın gönderildiği ifade edildi.

Teslimatların 2027'de başlayacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, satışın ağır hizmet tank römorklarının yanı sıra yedek ve onarım parçalarını, alet ve sürücü takımlarını, teknik belgeler ve lojistik program desteği gibi unsurları içerdiği bildirildi.

Zamanlaması dikkat çekti

İsrail'e yapılacak bu satışın onayının, Türk-Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülmesi üzerine bağımsız soruşturma başlatılması ve İsrail'e askeri yardımların durdurulması tartışmalarının yapıldığı bir dönemde gelmesi dikkati çekti.


Katil sürüsü İsrail tarafından katledilmişti: Türkiye Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma açtı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin katil İsrail tarafından başından vurularak katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma açtığını duyurdu. Bakan Tunç, “Bir rapor hazırlanması için çalışmalar yürüteceğiz. BM İnsan Hakları Konseyi’nde ve devam eden soykırım davasına bu raporun dahil edilmesiyle ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı. Bakan Tunç ayrıca, Diyarbakır'da kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti için; ortaya çıkan yeni deliller olduğunu vurgulayarak "Elde edilen bulgular var. Tüm bunlar değerlendirilecek. Şu aşamada katillerin kim yada kimler olduğuna dair önemli veriler içeriyor. Adli tıpta teknolojinin tüm imkanları sağlanıyor." dedi.


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#Tank
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