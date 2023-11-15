Katliamın ilk durağı

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Gazze’ye yönelik saldırılardan sonra İsrail’den ayrılan binlerce Yahudi’nin uğrak noktası haline geldi. İsrail’e 40 dakikalık uçuş mesafesinde bulunan GKRY’ye her gün farklı yaşlarda binlerce Yahudi gidiyor. GKRY Hahambaşı Arie Zeev Raskin, GKRY’ye günde yaklaşık 1000 kişinin geldiğini ifade etti. Aksa Tufanı Operasyonu’nun başladığı 7 Ekim’den bu yana 16 bin kişinin GKRY’ye ulaştığını ifade eden Raskin, buraya gelen Yahudilere Larnaka kentindeki Yahudi Cemaat Merkezi tarafından yatak, yemek, geçici konaklama hizmeti sağlandığını söyledi.
YAHUDİLERİN AKTARMA MERKEZİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “Orduya katılın” çağrısına uyup farklı ülkelerden İsrail’e dönmek isteyen Yahudilerin de aktarma merkezi olan Rum Kesimi, aynı zamanda Gazze’deki katliamın lojistiğini sağlayan üs haline geldi. Akdeniz’e gemi konuşlandıran İngiltere, kargo uçaklarıyla Güney Kıbrıs’tan İsrail’e sürekli cephane taşıyor. ABD’li ve Alman askerler olası müdahale için adada “hazır kıta” bekliyor.