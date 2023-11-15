Katliamın ilk durağı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Gazze’ye yönelik saldırılardan sonra İsrail’den ayrılan binlerce Yahudi’nin uğrak noktası haline geldi. İsrail’e 40 dakikalık uçuş mesafesinde bulunan GKRY’ye her gün farklı yaşlarda binlerce Yahudi gidiyor. GKRY Hahambaşı Arie Zeev Raskin, GKRY’ye günde yaklaşık 1000 kişinin geldiğini ifade etti. Aksa Tufanı Operasyonu’nun başladığı 7 Ekim’den bu yana 16 bin kişinin GKRY’ye ulaştığını ifade eden Raskin, buraya gelen Yahudilere Larnaka kentindeki Yahudi Cemaat Merkezi tarafından yatak, yemek, geçici konaklama hizmeti sağlandığını söyledi.