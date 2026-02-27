Kazakistan'da kafede gaz patlaması: 7 ölü 19 yaralı

Kazakistan'ın Akmola eyaletine bağlı Burabay ilçesindeki Shchuchinsk tatil beldesinde, bir apartmana bitişik tek katlı bir kafede gaz sızıntısı kaynaklı şiddetli bir patlama yaşandı. Gece saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından binayı kısa sürede alevler sararken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının tamamen söndürüldüğü bildirildi. Patlamada 5 kişinin olay yerinde, 2 kişinin ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiği kaydedilirken, ekiplerin binadan 8 adet gaz tüpü çıkardığı ve 10'dan fazla kişiyi enkazdan kurtardığı açıklandı.