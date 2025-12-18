Yeni Şafak
Kazakistan'da LGBT propagandasına geçit yok

17:3718/12/2025, Perşembe
AA
Kazakistan
Kazakistan

"Yasa Dışı İçeriklerin Dağıtımının Sınırlandırılması Hakkında" yasa tasarısı görüşüldüğü Kazakistan meclisinden karar çıktı. Karara göre medya ve halka açık alanlarda LGBT propagandasını yasaklanırken karara uymayanlar cezalandırılacak.

Kazakistan Parlamentosu, medya ve halka açık alanlarda LGBT propagandasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

Kazakistan Parlamentosunun üst kanadı Senatonun genel oturumunda, "Yasa Dışı İçeriklerin Dağıtımının Sınırlandırılması Hakkında" yasa tasarısı görüşüldü.

Senatonun iki oturum sonrası kabul ettiği yasa tasarısına göre, ülkede medya ve halka açık alanlarda geleneksel olmayan cinsel yönelimi teşvik eden içeriklerin

Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Yevgeni Koçetov, oturum sonrası gazetecilere, bundan sonra LGBT propagandası için uygulanacak cezalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Kazakistan resti çekti

Koçetov, yeni yasal düzenlemenin beyan niteliğinde olduğunu, dolayısıyla cezai işlemin uygulanmasından önce bir şikayetin olması gerektiğini ve suçun ispatı durumunda ilkinde para cezası, suç tekrarlandığında ise para cezasının artırılacağını veya 10 güne kadar gözaltı süresi verilebileceğini bildirdi. ​​​​​​​

Kazakistan Adalet Bakan Yardımcısı Botagöz Jakselekova ise söz konusu tasarının uluslararası anlaşmalara aykırı olmadığına işaret etti.

Jakselekova, Kazakistan mevzuatına göre LGBT topluluğuna mensup olmanın bir suç teşkil etmediğini belirterek,
"Yeni yasal düzenleme, yalnızca propaganda için geçerlidir. Yani LGBT'nin açık bir şekilde kamuoyuna yönelik propagandasını yasaklıyor. Bu, Kazakistan'ın taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla uyumludur."
ifadelerini kullandı.

Yasa, yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı onayına gönderildi.




#Kazakistan
#LGBT propagandası
#yasa tasarısı
#yasak
