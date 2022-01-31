Kendi ülkelerinde mülteci oldular: PKK'nın göçmen kartı uygulaması Haseke'de yaşayanların kabusu oldu

Suriye’nin Haseke şehrinde terör örgütleri PKK ile DEAŞ arasında günlerce süren çatışmalar bitti, ancak halkın çilesi yeni başlıyor. SDG/PKK’nın başlattığı “göçmen kartı” uygulaması, şehirde yaşayanların kabusu oldu.

Evine dönmek isteyenlerin kente girişi göçmen kartına bağlandı. Yerel kaynaklar, sözde şehir meclislerinin özellikle Araplara kart çıkartmamak için her tür zorluğu yaptığını bildirdi. Göçmen kartı alma koşulları da oldukça zor. Haseke’ye girmek isteyenlerden kefil bulmaları, kefilin de Haseke doğumlu olması ve şehir merkezinde yaşaması isteniyor. İzin alınıp tüm şartlar sağlandıktan sonra evraklar sözde sivil meclise sunuluyor.

Göçmen kartı zorunluluğu çevre kentlerde yaşayanları da mağdur ediyor. Özellikle Deyrizor’daki Araplar göçmen kartı alamadıkları için Haseke’deki hastanelere gidemiyor. Hasta olanlar kartları olmadığı için teröristlerce Haseke girişinden geri çevriliyor.

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Şehirde kalanlara da zulmeden PKK, Guveyran mahallesinde DEAŞ’lı olmakla itham ettiği sivillerin ev ve işyerlerini yıkıyor.

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