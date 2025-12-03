Kenya'da görevli İngiliz askerlerinin cinsel saldırıda bulunduğu iddiası

Kenya Ulusal Meclisi tarafından yürütülen bir soruşturmada, Kenya İngiliz Ordusu Eğitim Birliğinde (BATUK) görev yapan askerlerin cinsel saldırı, şiddet ve disiplin ihlallerine karıştığı öne sürüldü.

Kenya Ulusal Meclisi Savunma, İstihbarat ve Dış İlişkiler Komitesinden yapılan açıklamada, ülkenin Laikipia ve Samburu bölgelerindeki halkın, İngiliz askerlerinin cinsel saldırıda bulunduğu, şiddet ve disiplin ihlallerine karıştığına dair şikayetlerinin yer aldığı dilekçelerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, dilekçelere ilişkin soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Dilekçelerde, İngiliz askerleri ile bölge sakinleri arasında özellikle eğitim bölgelerine yakın eğlence mekanlarında sık sık kavga çıktığı aktarıldı.

Komite tarafından hazırlanan rapora göre, bölge sakinleri, BATUK personelinin barlarda ve sosyal alanlarda taşkınlıklarının sık görüldüğünü belirtti.

Komiteye iletilen en ciddi iddialar arasında genç kadınlara yönelik cinsel saldırı ve tecavüz vakaları yer aldı.

Dilekçelerdeki tanık ifadelerinde, İngiliz askerlerinin birden fazla cinsel saldırı olayına karıştığı, bunlardan bazılarının tenha yerlerde, bazılarının ise askerlerin gittiği eğlence mekanlarında meydana geldiği belirtildi.

Topluluk temsilcilerinin, BATUK'un kazalar ve çevresel tahribatla ilgili bazı mahkeme kararlarına uymadığına dair ifadelerine yer verildi.

Komitenin yürüttüğü soruşturma sonucunda, dilekçelerdeki şikayetlerin doğrulandığını ifade edildi.





"Kanıt sunulursa inceleme yapmaya hazırız"

Birleşik Krallık Yüksek Komisyonu, raporun yayımlanmasının ardından yaptığı açıklamada, iddialardan derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Rapordaki iddialara ilişkin olarak açıklamada, "Kanıt sunulduğunda yetki alanımız dahilinde tam bir inceleme yapmaya hazırız." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Birleşik Krallık'ın Kenya ile savunma işbirliğine yüksek değer verdiği vurgulandı.

Öte yandan, Ulusal Meclisin soruşturması, 2012'de ülkedeki İngiliz askerlerinin, Kenyalı Agnes Wanjiru'nun ölümüne karıştığına dair iddiaları da yeniden gündeme getirdi.

Kenyalı kadının cesedi Mart 2012'de kaybolduktan 2 ay sonra, BATUK'a araçla 10 dakika mesafedeki Nanyuki kentinde bir otelin foseptik çukurunda bulunmuştu.

Kenya Başsavcılığı, 2025'te eski İngiliz askeri Robert James Purkiss'i baş şüpheli olarak açıklamış ve iade sürecini başlatmıştı.

Purkiss ise suçlamaları reddediyor.











