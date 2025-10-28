Yeni Şafak
Kenya'da uçak düştü: 12 ölü

28/10/2025, Salı
Diani'den Kichwa Tembo'ya seyahat ettiği kaydedilen uçaktaki 12 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Kenya’nın Kwale bölgesinde 12 kişiyi taşıyan özel bir uçağın düştüğü bildirildi.

Kenya Sivil Havacılık Otoritesi, özel bir uçağın ülkenin güneyindeki Kwale bölgesi yakınlarında düştüğünü belirtti. Yapılan açıklamada, Diani'den Kichwa Tembo'ya seyahat ettiği kaydedilen uçaktaki 12 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

