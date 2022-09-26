Dünya Kıbrıs hamlesi
AFRİKA AVRUPA ASYA

Kıbrıs hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de yaptığı “Kıbrıs tanınmalı” çağrısının ardından, mesele ilk kez İslam İşbirliği Teşkilatı’nın gündemine taşındı. Türkiye, İslam dünyasından Kıbrıs’ın tanınması yönünde somut adımlar bekliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kıbrıs hamlesi
İslâm İşbirliği Teşkilâtı’nın 2018’de İstanbul’da düzenlenen olağanüstü zirvesinden bir kare.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşma sırasında Kıbrıs konusunu gündeme getirmesi, meselenin yeniden uluslararası arenada tartışmaya açılmasına yol açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı “Dünya Kıbrıs’ın bağımsızlığını tanımalı” çağrısının ardından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, konuyu İslâm İşbirliği Teşkilatı’nın gündemine taşıdı. Teşkilata üye ülkelerin dışişleri bakanları toplantısında konuşan Ertuğruloğlu, “Kıbrıs Türk halkı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmen tanınmasının ve müktesep haklarının, yani Kıbrıs Türk devletinin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün yeniden teyit edilmesini talep etmektedir” dedi.

Siyasi müzakere sürecinde 50 yılı geride bıraktıklarını hatırlatan Bakan Ertuğruloğlu, artık başka seçenekleri araştırma zamanının geldiğini vurgulayarak, İslâm İşbirliği Teşkilâtı’na üye ülkelere Kıbrıs’ı resmen tanımaları çağrısında bulundu.

ŞİMDİYE KADAR YOK

Türkiye, İslâm dünyasının birçok noktasındaki sorunlarda aktif biçimde arabulucu ve barış sağlayıcı bir misyonla hareket etmesine rağmen, Kıbrıs meselesinde Müslüman ülkeler çözüm için henüz yeterince destek vermiş değil. Arap dünyasında, milliyetçi cereyanların etkisiyle Yunanistan ve Rum tezlerine yakın bir çizgi kuvvetini korurken, Kıbrıs davasının Asya ve Türk dünyasının gündeminde hak ettiği noktaya gelmesi için Türkiye’nin diplomatik ve siyasi çabaları sürüyor.

SADECE LİBYA

1974’teki Barış Harekâtı sırasında Türkiye’yi destekleyen ve Türk ordusunun yedek parça ve mühimmat ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunan dönemin Libya Lideri Muammer Kaddafi, bu noktada dikkat çekici bir istisna olarak hâlâ hatırlanıyor. Harekâtın emrini veren Başbakan Yardımcısı Necmeddin Erbakan’la irtibat kuran Kaddafi, 1970’li yıllar boyunca Türkiye’nin haklı davasındaki nadir destekçilerden biri olmayı sürdürmüştü. Kaddafi, 2011’de patlak veren halk ayaklanması sırasında, Libya’nın Sirte kentinde linç edilerek öldürülmüştü.

Aksa yangınıyla kuruldu

  • İslâm İşbirliği Teşkilâtı, 21 Ağustos 1969’da Mescid-i Aksa’nın Avustralyalı Hristiyan Siyonist Dennis Michael Rohan tarafından kundaklanmasının ardından, Fas’ın başkenti Rabat’ta kuruldu. Dönemin Suudi Arabistan Kralı Faysal’ın çağrısıyla bir araya gelen İslâm dünyasının devlet ve hükümet başkanları, Müslüman ülkeleri aynı çatı altında toplamak için İslâm Konferansı Örgütü’nü kurdu. Müslümanların problemlerine odaklanan ve İslâm ülkeleri arasında yardımlaşma ve dayanışmayı hedefleyen kurumun ismi, 2011’de Kazakistan’daki zirve toplantısı sırasında “İslâm İşbirliği Teşkilâtı” olarak değiştirildi. Teşkilâtın merkezi Suudi Arabistan’ın Cidde kentindedir.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: İngiltere garantör ülke sorumluluğunu yerine getirmiyor
DÜNYA
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: İngiltere garantör ülke sorumluluğunu yerine getirmiyor

Milli Takım dibi gördü!

Milli Takım dibi gördü!

A Milliler, deplasmanda Faroe Adaları'nı yenemedi.
İstifa sorusuna cevap verdi

İstifa sorusuna cevap verdi

Kuntz, Faroe Adaları maçından sonra gerçeklere dikkat çekti.
Güle güle Kuntz!

'Güle güle Kuntz!'

Faroe Adaları yenilgisi sabırları taşırdı.

​Annesinin kafasını kesip balkondan attı, valilik açıklama yaptı.

Bursa'nın en lezzetli festivali

Bursa'nın en lezzetli festivali

Üç gün süren etkinlikte davetliler Bursa mutfağının eşsiz lezzetlerini tatma imkanı buldu.

Satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı...

​Filistinlilerden Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınına tepki.
Vinç yardımıyla çıkarıldı

Vinç yardımıyla çıkarıldı

​İSKİ çalışması sırasında kamyonet çukura düştü.

​Uyuşturucu bağımlısı adam annesinin kafasını kesip sokağa attı.

​Gelin damat ve davetliler dehşeti yaşadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.