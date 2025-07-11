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Kilis'te son 6 ayda 6 bin 372 Suriyeli ülkesine dönüş yaptı

Kilis'te son 6 ayda 6 bin 372 Suriyeli ülkesine dönüş yaptı

15:1711/07/2025, Cuma
AA
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Arşiv.
Arşiv.

Kilis Valisi Tahir Şahin, 2025 yılının ilk 6 ayında kentteki 6 bin 372 Suriyelinin ülkesine gönüllü olarak döndüğünü açıkladı.

Vali Şahin, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen asayiş ve güvenlik toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Suriyelilerin, Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndaki Gönüllü Geri Gönderme Birimi aracılığıyla işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine döndüklerini belirten Şahin, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş sürecinin sürdüğünü ifade etti.​​​​​​​


Şahin, şunları kaydetti:

"Ocak dönemine ilişkin yapmış olduğumuz basın toplantımızda ilimizdeki geçici koruma altında bulunan Suriyeli muhacirlerin sayısını 62 bin 498 olarak açıklamıştık. Bu yılın temmuz ayı itibarıyla ilimizde geçici koruma altında bulunan Suriyeli muhacir sayısı 56 bin 126'ya gerilemiştir."

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile diğer ilgililer katıldı.




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