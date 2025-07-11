Kilis'te son 6 ayda 6 bin 372 Suriyeli ülkesine dönüş yaptı

"Ocak dönemine ilişkin yapmış olduğumuz basın toplantımızda ilimizdeki geçici koruma altında bulunan Suriyeli muhacirlerin sayısını 62 bin 498 olarak açıklamıştık. Bu yılın temmuz ayı itibarıyla ilimizde geçici koruma altında bulunan Suriyeli muhacir sayısı 56 bin 126'ya gerilemiştir."