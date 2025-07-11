Kilis'te son 6 ayda 6 bin 372 Suriyeli ülkesine dönüş yaptı

Kilis Valisi Tahir Şahin, 2025 yılının ilk 6 ayında kentteki 6 bin 372 Suriyelinin ülkesine gönüllü olarak döndüğünü açıkladı.
Vali Şahin, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen asayiş ve güvenlik toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Suriyelilerin, Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndaki Gönüllü Geri Gönderme Birimi aracılığıyla işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine döndüklerini belirten Şahin, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş sürecinin sürdüğünü ifade etti.
Toplantıya İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun ile diğer ilgililer katıldı.