Kırgızistan da sallanıyor: Peş peşe korkutan depremler

10 ili yerle bir eden Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Türkiye'ye destek veren ilk ülkelerden birisi olan Kırgızistan, arama kurtarma ekibi ve kıl çadırlar göndererek depremzedelerin yardımına koşmuştu. Kırgızistanlı sanatçılar ise Türkiye'nin deprem acısına ortak olarak bir şarkı besteledi. Kırgız sanatçılar Sultan Sadıraliev, M. Nurlanbekov ve Akbar Kubanıçbekov, "İnsana insan gerek" adlı şarkı ve çektikleri klip ile depremzedelere destek mesajı verdi.