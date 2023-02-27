Deprem
Kırgızistan
Sismoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, Isık Göl bölgesinde yerel saatle 03.42'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, depremin çevredeki köylerde hissedildiği belirtildi.
İki deprem üst üste
İki deprem üst üste
Yerel saatle 05.58'de Isık Göl bölgesinin Çin sınırı yakınlarında 5.6 büyüklüğünde ikinci depremin meydana geldiği aktarılan açıklamada, depremin yerin 35 kilometre derinliğinde kaydedildiği ifade edildi.
Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, ilk bilgilere göre can kaybı ve yıkım olmadığını açıkladı.
#Kırgızistan
#Isık Göl bölgesi
#Deprem
32 dakika önce
Kırgızistan da sallanıyor: Peş peşe korkutan depremler
Enkaz altından çıkarılıp otoparklara konuldu: Araç mezarlığı havadan görüntülendi
İstanbul'da toz taşınımı etkili oldu
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem | AFAD- Kandilli Son depremler
Malatya'da depremin görüntüleri ortaya çıktı