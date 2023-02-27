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Dünya

Kırgızistan da sallanıyor: Peş peşe korkutan depremler

Kırgızistan'ın Isık Göl bölgesinde 5.1 ve 5.6 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi. Depremde her hangi bir can kaybının yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı.

10:58 . 27/02/2023 Pazartesi
Diğer
Deprem

Deprem

Kırgızistan
Sismoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, Isık Göl bölgesinde yerel saatle 03.42'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, depremin çevredeki köylerde hissedildiği belirtildi.

İki deprem üst üste

Yerel saatle 05.58'de Isık Göl bölgesinin Çin sınırı yakınlarında 5.6 büyüklüğünde ikinci depremin meydana geldiği aktarılan açıklamada, depremin yerin 35 kilometre derinliğinde kaydedildiği ifade edildi.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, ilk bilgilere göre can kaybı ve yıkım olmadığını açıkladı.


#Kırgızistan
#Isık Göl bölgesi
#Deprem
32 dakika önce
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Kırgızistan da sallanıyor: Peş peşe korkutan depremler
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