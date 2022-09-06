Kış öncesi Pakistan’a barınak lazım

Pakistan’da muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde bilanço giderek ağırlaşırken, ülkede acil yardım malzemelerine ihtiyaç da her geçen gün artıyor. Ülke topraklarının üçte birinin sular altında kaldığı Pakistan’da en az 12 milyon dolarlık kayıp meydana geldi. 1 milyonu aşkın evin hasar gördüğü Pakistan’da şimdiye kadar 200 bin civarında çadır dağıtıldı. Selzedelere verilmek üzere ihtiyaç duyulan çadır sayısı ise 1 milyon. Acil durum ilan edilen bölgede Türk Kızılayı, hem hava yolu hem de kara yolu ile yardım ulaştırıyor.

ÖNÜMÜZ KIŞ ACİL YARDIM LAZIM

Pakistan’daki sel felaketinin yaklaşık 33 milyon kişiyi etkilediğini belirten Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, “Bölgeyi yerinde inceledik. 1 milyondan fazla ev sular altında kalmış durumda. Türkiye ‘iyilik trenleri’ ile desteğin ilk adımlarını attı. Kara yolu ve yerelden temin ettiğimiz malzemelerle Pakistan’a ilk insani yardımlarımızı ulaştırdık. Önümüz kış. Yüz binlerce insanın çok acil bir şekilde kendilerini kış koşullarından koruyacak barınaklara ihtiyacı var” dedi.

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GÖREN MUTLU OLUYOR

Türkiye’nin yurt dışında büyük bir coşkuyla karşılandığını söyleyen Kızılay ekibinden Fatih İşçi, “İki yardım TIR’ıyla Türkiye’den yola çıktık. Çadır, gıda kolileri, yağmurluk, çizme ve benzeri birçok yardım malzemesi bulunuyor. Kızılay TIR’ını gören neredeyse herkesin gözlerinin içi parlıyor. Bizi görenler kornaya basıyor, gelip kucaklaşıyorlar. Yolculuk yaptığımız bölgelerdeki insanlar bize hep yardımcı oldu. Teveccühler içerisinde yolculuğumuz kolaylıkla geçiyor. Türkiye’nin ve Türk Kızılay’ının bu denli güzel karşılanması bizi çok mutlu etti” diye konuştu. İşçi, başından geçen bir olayı da şöyle anlattı: “İran’da yakıtlar belli bir kota ile satılıyor. TIR’larımıza benzin almak için bir yakıt istasyonuna girdiğimizde bizi gören İranlı Ata Taberi, Türkiye’den yardım götürdüğümüzü öğrenince ‘Allah sizden razı olsun. Türkiye’yi Türk halkını çok seviyoruz’ diyerek yardım TIR’ımızın yakıtını doldurdu.”

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Hastalıklar arttı

Pakistanlı sağlık yetkilileri, sel felaketinden etkilenen yüz binlerce insanın temiz su sağlamada yaşanan sorunlar sebebiyle çeşitli hastalıklara yakalandığını duyurdu. Sind Eyaleti Sağlık Bakanı Dr. Azra Pechuho, “Sel nedeniyle 134 binden fazla ishal vakası ve 44 bin sıtma vakası rapor edildi. 100 binden fazla cilt hastalığı rapor edildi” dedi. Pechuho, eyalette solunum yolu hastalıkları başta olmak üzere diğer hastalıklarda da vaka artışı yaşandığını belirtti. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), selden etkilenen bölgelerde 73 bini bu ay doğum yapması beklenen en az 650 bin hamile kadın bulunduğunu ve sağlık hizmetine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

3. İyilik Treni bugün yola çıkıyor

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, (AFAD) Pakistan’da selden etkilenen insanlar için 3. İyilik Treni’nin bugün yola çıkacağını açıkladı. Tren, bugün tarihi Ankara Garı’ndan hareket edecek.



DÜNYA Pakistan’da sel nedeniyle hastalıklar arttı