KKTC'de suikast planı: Tır dorsesinde saklanan tetikçi yakalandı

"Aylardır sınırlarımız kalbura döndü. Derhal tedbir alın diyoruz. Son 6 ayda 3 kez tetikçiler ülkemizdeki iş insanlarına suikast düzenlemek için elini kolunu sallaya sallaya giriş yaptı. Bu kez X-ray cihazı da tır içerisine saklanan silahlı tetikçiyi göremedi. Bu durumda memlekete başka nelerin girip çıktığını siz düşünün. Kara para, yasa dışı döviz hareketleri. Defalarca söyledik. ‘Tüm araçları X-ray cihazından geçirdik' dediler ama sonuç ortada. Ülkeye giriş-çıkışlarda acil ek tedbir alınması şart"