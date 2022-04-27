Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Kolombiya Dışişleri Bakanı Ramirezden Türkiye yorumu Gelişmiş vizyona sahip bir ülke
AVRUPA

Kolombiya Dışişleri Bakanı Ramirez'den Türkiye yorumu: Gelişmiş vizyona sahip bir ülke

Kolombiya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Ramirez, görüşmesinde Türkiye'nin dünyadaki etkisinin altını çizerek "Türkiye, nüfusu, ekonomisi, kültüründen öte gelişmiş bir vizyona sahip bir ülke." ifadesine yer verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kolombiya Dışişleri Bakanı Ramirezden Türkiye yorumu: Gelişmiş vizyona sahip bir ülke
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Kolombiyalı mevkidaşı Ramirez

Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kolombiya'da Devlet Başkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile bir araya geldi, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"Doğu ve Batı arasında köprü bir ülke"

Ramirez,"Türkiye'nin sesi, uluslararası alanda giderek daha çok güçleniyor. Türkiye'yi her şeyden öte etkili bir ülke yapan asıl unsur gelişmiş vizyonudur." ifadesine yer vererek Türkiye'nin doğu ile batı arasında köprü bir ülke olduğunun altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Barışa giden bir ateşkesin tesis edilmesi gerekiyor
GÜNDEM
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Barışa giden bir ateşkesin tesis edilmesi gerekiyor

"Erdoğan dünya barışına katkıda bulunan bir lider"

Ramirez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya barışına katkıda bulunma ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını sona erdirme konusundaki liderliğini de vurguladı.

Çavuşoğlu Kolombiyalı mevkidaşı Ramirez ile görüştü
GÜNDEM
Çavuşoğlu Kolombiyalı mevkidaşı Ramirez ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye artık küresel bir güç
OYNAT 01:41
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye artık küresel bir güç
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sinop'ta katıldığı iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşına değinerek, 'Tüm komşularımızın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Yangın bizim etrafımızdaysa bunu söndürmek için herkesten önce bize görev düşüyor. Çünkü biz Türkiye olarak bölgesel bir güç değiliz, Türkiye artık küresel bir güçtür' dedi.
208 bin 900 personel sahada olacak

208 bin 900 personel sahada olacak

​İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı tedbiri.
Macrona domatesli saldırı

Macron'a domatesli saldırı

​Zafer gezisinde büyük şok: Daha önce de yumurta fırlatmışlardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

​28 kiloya düşen Kübra'nın yardım çığlığı karşılık buldu.

Acılı anneden cumhurbaşkanına yürek yakan feryat.

Ünlü profesörden Türkiye için deprem ve tsunami uyarısı.

"İhtiyaç halinde ek seferler koymayı planlıyoruz."

​Rusya'dan itiraf gibi açıklama: Gece boyunca saldırdık.

Her yönüyle <br>gizemini koruyor

Her yönüyle
gizemini koruyor

Göbeklitepe'de 'çanta' heyecanı.

​Bayram öncesi mahalleliyi kahreden manzara.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.