Kolombiya Dışişleri Bakanı Ramirez'den Türkiye yorumu: Gelişmiş vizyona sahip bir ülke

Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kolombiya'da Devlet Başkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile bir araya geldi, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
"Doğu ve Batı arasında köprü bir ülke"
Ramirez,"Türkiye'nin sesi, uluslararası alanda giderek daha çok güçleniyor. Türkiye'yi her şeyden öte etkili bir ülke yapan asıl unsur gelişmiş vizyonudur." ifadesine yer vererek Türkiye'nin doğu ile batı arasında köprü bir ülke olduğunun altını çizdi.
"Erdoğan dünya barışına katkıda bulunan bir lider"
Ramirez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya barışına katkıda bulunma ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını sona erdirme konusundaki liderliğini de vurguladı.