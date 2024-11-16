Kolombiya’da ELN'e operasyon: 6 örgüt mensubu öldürüldü

Kolombiya'da El Tiempo internet sitesinin haberine göre, ordu, Arauca yönetim bölgesine bağlı Arauquita kasabasındaki La Cristalina köyünde ELN'ye operasyon yaptı. Çıkan çatışmada, 6 ELN üyesinin öldürüldüğü bildirildi.





Operasyon esnasında 4 ELN üyesi gözaltına alınırken, örgüt tarafından esir alınan bir çocuk ise sağ kurtarıldı. Çok sayıda cephaneliğin ele geçirildiği operasyonda arazi tarama faaliyetlerinin devam ettiği aktarıldı.





ELN üyelerinin Arauca yönetim bölgesine bağlı Puerto Jordan köyünde 17 Eylül'de askeri üsse düzenlediği saldırıda 3 asker hayatını kaybetmiş, 30 asker yaralanmıştı.

Bu saldırı sonrası Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümeti, barış müzakerelerini askıya almıştı.

ELN ile müzakerelerin geçmişi

Kolombiya, ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakerelere eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos döneminde başlamış ve bu müzakereler, Ekvador'un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Küba'nın başkenti Havana'ya taşınmıştı.





Uzmanlara göre, uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı madencilik ve adam kaçırma gibi yöntemlerle kendini finanse ettiği tahmin edilen, 2 binden fazla mensubu bulunan ELN ile Kolombiya hükümeti arasındaki önceki müzakere girişimleri, örgütün içindeki dağınık güç ayrılığı ve radikal tavırlar nedeniyle ilerleyememişti.





Müzakereler, örgütün 2019'da bir polis okuluna düzenlediği, 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından dönemin Cumhurbaşkanı Ivan Duque tarafından askıya alınmıştı.







