Dünya Komşu rahat durmuyor Yunan başbakandan haddini aşan sözler
AVRUPA

Komşu rahat durmuyor: Yunan başbakandan haddini aşan sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, "Yunanistan'ın beyhude çabalarına karşı milletimizin menfaatlerinin muhafazası için her türlü meşru yöntem ve aracı kullanmaktan imtina etmeyeceğiz" denilmişti. Buna rağmen tahrikini sürdüren Yunanistan'dan yine haddini aşan açıklamalar geldi. Başbakan Kyriakos Miçotakis, yine Türkiye'yi hedef alarak, " "Sınırları ihlal eden eninde sonunda cezalandırılır, emperyal vizyonlar 21. yüzyıla sığmaz" dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise, "Yasal haklarımızı ve çıkarlarımızı savunacağız" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Komşu rahat durmuyor: Yunan başbakandan haddini aşan sözler
Kyriakos Miçotakis

Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. Son dönemde yaptığı skandal açıklamalar ile sürekli Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Başkanı Kyriakos Miçotakis bir kez daha skandal açıklamalara imza attı. Yunan İn gazetesinde yer alan habere göre, Miçotakis Türkiye'yi ima ederek 'Sınırları ihlal eden eninde sonunda cezalandırılır, emperyal vizyonlar 21. yüzyıla sığmaz' dedi.

  • Gazete haberi 'Miçotakis'ten Erdoğan'a yanıt: Sınırları ihlal eden cezalandırılır' başlığı ile okurlarına sundu. Miçotakis'in açıklamaları kısa sürede Yunan basınında manşetlere taşındı.

MGK'dan Yunanistan tepkisi: Milletimizin menfaatleri için her türlü meşru yöntemi kullanmaktan imtina etmeyeceğiz
GÜNDEM
MGK'dan Yunanistan tepkisi: Milletimizin menfaatleri için her türlü meşru yöntemi kullanmaktan imtina etmeyeceğiz

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Milli Güvenlik Kurulu'nun Çarşamba günü erken saatlerde yaptığı açıklamaya yanıt verdi. “Türkiye, Uluslararası Hukuk kurallarını kabul etmesi temel şartına bağlı olarak, çıkarlarını her türlü yasal yolla savunma hakkına sahiptir. Ancak Uluslararası Hukuku açıkça ihlal etmeye ve Yunanistan'ı savaşla (casus belli) tehdit etmeye hakkı yoktur.

'DİYALOGDAN YANAYIZ'

Yunanistan Türkiye'ye karşı hiçbir iddiada bulunmuyor. Uluslararası Hukuk temelinde diyalogdan yanadır. Ancak, gerektiğinde yasal çıkarlarını ve haklarını savunacaktır.”

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