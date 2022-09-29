Komşu rahat durmuyor: Yunan başbakandan haddini aşan sözler

Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. Son dönemde yaptığı skandal açıklamalar ile sürekli Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Başkanı Kyriakos Miçotakis bir kez daha skandal açıklamalara imza attı. Yunan İn gazetesinde yer alan habere göre, Miçotakis Türkiye'yi ima ederek 'Sınırları ihlal eden eninde sonunda cezalandırılır, emperyal vizyonlar 21. yüzyıla sığmaz' dedi.

Gazete haberi 'Miçotakis'ten Erdoğan'a yanıt: Sınırları ihlal eden cezalandırılır' başlığı ile okurlarına sundu. Miçotakis'in açıklamaları kısa sürede Yunan basınında manşetlere taşındı.

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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Milli Güvenlik Kurulu'nun Çarşamba günü erken saatlerde yaptığı açıklamaya yanıt verdi. “Türkiye, Uluslararası Hukuk kurallarını kabul etmesi temel şartına bağlı olarak, çıkarlarını her türlü yasal yolla savunma hakkına sahiptir. Ancak Uluslararası Hukuku açıkça ihlal etmeye ve Yunanistan'ı savaşla (casus belli) tehdit etmeye hakkı yoktur.

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'DİYALOGDAN YANAYIZ'

Yunanistan Türkiye'ye karşı hiçbir iddiada bulunmuyor. Uluslararası Hukuk temelinde diyalogdan yanadır. Ancak, gerektiğinde yasal çıkarlarını ve haklarını savunacaktır.”