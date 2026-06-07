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Komşuda 4,8 ve 5,2'lik deprem! Bina ve altyapılarda hasar oluştu: Bölge beşik gibi

Komşuda 4,8 ve 5,2'lik deprem! Bina ve altyapılarda hasar oluştu: Bölge beşik gibi

14:457/06/2026, Pazar
G: 7/06/2026, Pazar
DHA
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Deprem, yerin 5,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Deprem, yerin 5,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından bazı binalarda hasar oluştu. Merkez üssünün Atina'nın yaklaşık 80 kilometre kuzeyindeki Halkida kentine yakın bir nokta olduğu kaydedilen deprem, yerin 5,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda 4,8 ve 5,2 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi. Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü’ne göre ilk 4,8 büyüklüğündeki deprem Prokopi (Yeni Ürgüp) bölgesinin 6 kilometre güneybatısında 14 kilometre derinlikte kaydedilirken, kısa süre sonra meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki sarsıntı ise Prokopi’nin 2 kilometre güneydoğusunda 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Başkent Atina’da da hissedilen sarsıntının ardından bazı binalarda hasar meydana geldi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi. Yunan devlet televizyonu ERT’ye göre yerel yetkililer, bazı bölgelerde heyelan meydana geldiğini ve altyapı hasarı oluştuğunu bildirdi.

Aynı bölgede büyüklüğü 2,8 ile 3,3 arasında değişen dört artçı sarsıntı da kaydedildi.


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