Komşusuna sinirlendi: Çöp kutusuna asma kilit takmaya karar verdi

İngiltere'de tek başına yaşayan kadın yakın zamanda ev değiştirdi ve komşularının davranışı karşısında şaşkın olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Geçen hafta arka arkaya dört vardiya çalıştığım için geri dönüşümümü doldurmamıştım ve boş olduğunu biliyordum. İki gün sonra geri dönüşüme çöp atmak için dışarı çıktım ve neredeyse hiç yer yoktu."

FOTOĞRAF 10 ABD'de New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, belediye çalışanlarının en az bir doz aşı yaptırmazsa maaşları kesilerek ücretsiz izne çıkarılacaklarını açıklamıştı.<br> 29 Ekim'de devreye giren aşı zorunluluğuna uymayan yaklaşık 9 bin belediye çalışanı ücretsiz izne çıkartıldı.<br><br> Devreye giren kuralla birlikte şehirde personel krizi başladı.<br><br> Şehirdeki 7 bin 200 temizlik işçisinin yaklaşık bin 440'ü, yani yaklaşık yüzde 20'si aşı zorunluluğu nedeniyle izne ayrıldı.<br><br> Personelin izne ayrılmasının ardından pazartesinden bu yana toplanamayan çöpler birikti.<br><br> New York`ta temizlik haricinde itfaiye personeli sıkıntısı da yaşanıyor.<br><br> 11 bin itfaiyecinin yüzde 23`ü hala aşılanmadı ve çok azına dini veya tıbbi muafiyet verildi.<br><br> New York çöplüğü: Aşısız çalışanlar izne çıkarıldı sokaklar pislik içinde kaldı Aşı zorunluluğu nedeniyle bin 500'e yakın temizlik işçisinin ücretsiz izne çıkarıldığı ABD'nin New York kentinde sokaklarda çöp dağları oluştu.



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Kadın, komşularının davranışlarından "rahatsız" olduğunu ve toplama gününden önce kimsenin erişememesi için tekerlekli çöp kutusuna bir kilit takacağını aktardı.