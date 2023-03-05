Kongo Devlet Başkanı'ndan Macron'a soğuk duş: Babamız gibi davranmayın

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Tshisekedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 4 günlük Afrika turunu tamamladı. Turun son durağı Kongo’da protestolarla karşılanan Macron, Devlet başkanı Tshisekedi ile gerginlik yaşadı. Macron'un, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde protesto edildi. Göstericiler, "Kongolular Fransa'nın politikasına hayır diyor" sloganı attı.
“Bize babamız gibi davranmayın”
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Tshisekedi ile görüşmesi sonrası iki lider kameralar karşısına geçti. Basın toplantısı gergin geçti. Tshisekedi, "Fransa ve Avrupa işbirliği yapma biçimini değiştirmelidir. Bize her zaman ataerkil bir bakışla değil, gerçek ortaklar olarak saygı duyarak bize farklı bakın. Bize saygı duyarak, bizi gerçek ortaklar olarak görün ve öyle bakın. Babamız gibi değil!" dedi.
Göstericiler, Fransa'yı ülkelerindeki isyancı gruplara destek vermek ve Ruanda'yla beraber hareket etmekle suçladı.
Askeri Varlığını Azaltacak
Macron Gabon, Angola, Kongo Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ni kapsayan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, ülkesinin yeni Afrika politikasını açıklamıştı.
Afrika ülkeleriyle yeni bir sayfa açmak istediklerinin belirten Macron, Afrikalılara ait kültürel varlıkların iade edilmesi için çalışma başlattıklarını söylemişti. Macron, Fransa’nın kıtadaki askeri üslerinin sayısını azaltacaklarını belirtmişti.