Kongo Devlet Başkanı'ndan Macron'a soğuk duş: Babamız gibi davranmayın

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Tshisekedi ile görüşmesi sonrası iki lider kameralar karşısına geçti. Basın toplantısı gergin geçti. Tshisekedi, "Fransa ve Avrupa işbirliği yapma biçimini değiştirmelidir. Bize her zaman ataerkil bir bakışla değil, gerçek ortaklar olarak saygı duyarak bize farklı bakın. Bize saygı duyarak, bizi gerçek ortaklar olarak görün ve öyle bakın. Babamız gibi değil!" dedi.