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Dünya

Kongo Devlet Başkanı'ndan Macron'a soğuk duş: Babamız gibi davranmayın

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kongo ziyaretinde Devlet Başkanı Tshisekedi ile basın toplantısı düzenledi. İki liderin açıklamaları gerginliğe neden oldu. Tshisekedi, ''Bize her zaman ataerkil bir bakışla değil, gerçek ortaklar olarak saygı duyarak bize farklı bakın. Bize saygı duyarak, bizi gerçek ortaklar olarak görün ve öyle bakın. Babamız gibi değil!" ifadelerini kullandı.

17:01 . 5/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Tshisekedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Tshisekedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 4 günlük Afrika turunu tamamladı. Turun son durağı Kongo’da protestolarla karşılanan Macron, Devlet başkanı Tshisekedi ile gerginlik yaşadı. Macron'un, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde protesto edildi. Göstericiler, "Kongolular Fransa'nın politikasına hayır diyor" sloganı attı.


“Bize babamız gibi davranmayın”


Demokratik Kongo Cumhuriyeti Devlet Başkanı Tshisekedi ile görüşmesi sonrası iki lider kameralar karşısına geçti. Basın toplantısı gergin geçti. Tshisekedi, "Fransa ve Avrupa işbirliği yapma biçimini değiştirmelidir. Bize her zaman ataerkil bir bakışla değil, gerçek ortaklar olarak saygı duyarak bize farklı bakın. Bize saygı duyarak, bizi gerçek ortaklar olarak görün ve öyle bakın. Babamız gibi değil!" dedi.


Göstericiler, Fransa'yı ülkelerindeki isyancı gruplara destek vermek ve Ruanda'yla beraber hareket etmekle suçladı.


Askeri Varlığını Azaltacak


Macron Gabon, Angola, Kongo Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ni kapsayan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, ülkesinin yeni Afrika politikasını açıklamıştı.


Afrika ülkeleriyle yeni bir sayfa açmak istediklerinin belirten Macron, Afrikalılara ait kültürel varlıkların iade edilmesi için çalışma başlattıklarını söylemişti. Macron, Fransa’nın kıtadaki askeri üslerinin sayısını azaltacaklarını belirtmişti.



#Fransa
#Demokratik Kongo Cumhuriyeti
#Macron
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