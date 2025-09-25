Kongo’da Ebola salgını nedeniyle 35 kişi hayatını kaybetti

Yapılan açıklamada, Kongo’nun Kasai eyaletinde 57 vakanın doğrulandığı belirtildi. DSÖ yetkilileri, Kasai eyaletinde salgının ilan edildiğinden bu yana, sağlık çalışanlarının ve Ebola virüsünün temaslılarına aşı yapılmaya başlandığını kaydetti. Son bir haftada ise vaka sayılarında düşüş olduğuna dikkat çekildi.