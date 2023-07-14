Körfez'de gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti: Ekonomik ilişkiler daha da güçlenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turuna çıkmaya hazırlanıyor. Erdoğan'ın resmi ziyaretleri, 17-19 Temmuz tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) kapsayacak. Bölgeyle ilgili yayın yapan gazeteler, Erdoğan'ın kuracağı temaslar kapsamında politik ve ekonomik bağların geliştirilmesinin yanı sıra yatırımların artırılmasının da masada olacağını yazdı.

The National: İlişkiler geliştirilecek

BAE merkezli The National gazetesi, pazartesi günü başlayacak tur kapsamında önemli yatırım anlaşmalarının hayata geçirilmesinin hedeflendiğini aktardı. Erdoğan'ın "Suudi Arabistan, Katar ve BAE'ye seyahat ederek her türlü ilişkimizi geliştirmek istiyoruz." dediği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, Erdoğan'ın planladığı seyahat öncesinde Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği hatırlatıldı.

BAE, Türkiye'nin önde gelen ticaret ortağı

BAE'nin, Körfez Arap Ülkeleri İş Birliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasında Türkiye'nin önde gelen ticaret ortağı olduğu, iki ülke arasındaki ikili ticaretin 2020 yılında 8 milyar dolara ulaştığı kaydedildi. Haberde, "BAE'deki liderler, iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesinin bölgesel istikrar, refah ve barışa katkıda bulunacağına inanıyor." dediği de aktarıldı.

Körfez'den 25 milyar dolar çekme hedefi

Bu arada ABD merkezli Bloomberg, Körfez turuyla ilgili bir haberinde şu ifadelere yer vermişti: Türk hükümeti, Körfez ülkelerinden 25 milyar dolarlık yatırım çekme hedefi belirledi.

Al-Monitor: Ciddi yatırım beklentisi