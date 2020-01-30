Koronavirüsü salgını nedeniyle 34 Türk için Çin'e ambulans uçak gidiyor

Çin'de yaşayan Nurettin Akçay: Bunlar daha iyi günlerimiz

19 ülkeye yayılarak ölümlere neden olan Koronavirüsü tehlikesi büyüyor. 3 yıldır Çin'de yaşayan doktora öğrencisi Nurettin Akçay son durumu anlattı: 'Günde 20-30 kişinin virüsten hayatını kaybediyor. 10 bin kişi müşahede altında. Uzmanlar hasta ve ölü sayısının artacağını söylüyor. İnsanların üzerinde psikolojik baskı var. Kimse sokağa çıkmıyor her yer kapalı. Sokaklar korku filmlerini andırıyor'.