Dünya Koronavirüsü salgını nedeniyle 34 Türk için Çine ambulans uçak gidiyor
ASYA

Koronavirüsü salgını nedeniyle 34 Türk için Çin'e ambulans uçak gidiyor

Çin’in Vuhan şehrinde mahsur kalan 34 Türk, 7 Gürcü, 7 Azerbaycanlı, 1 Arnavutluk vatandaşını Türkiye’ye getirmek için hazırlanan kargo uçağı, Etimesgut Askeri Havalimanı’ndan uğurlandı.

Haber Merkezi AA
Koca Yusuf uçağı.
Koca Yusuf uçağı.

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağı, Kayseri'den Etimesgut Askeri Havaalanı'na geldi.

Virüs yok panik var
DÜNYA
Virüs yok panik var
  • Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından kalkan, Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı, Sağlık Bakanlığınca planlanan büyük tahliye operasyonu kapsamında, sağlık ekiplerini ve ekipmanı aldıktan sonra Çin'e hareket etti.

Korona virüs teşhisi konan adam tartıştığı görevlilerin üzerine öksürdü
OYNAT 00:25
Korona virüs teşhisi konan adam tartıştığı görevlilerin üzerine öksürdü
Koronavirüs'ün ülkeyi karıştırdığı Çin'de ölü sayıları her geçen gün artarken bir hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri hayrete düşürdü. Koronavirüs teşhisi konan adamın, tartıştığı sağlık çalışanlarının üzerlerine öksürmesi ve çalışanların hızla o bölgeden uzaklaştığı görüntüler böyle kaydedildi.

Ambulans uçak, salgının yaşandığı Vuhan'da yaşayan ve Türkiye'ye dönme taleplerini ileten vatandaşları, sağlık ekipleri ve enfeksiyon uzmanları eşliğinde Türkiye'ye getirecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Virüs salgını Türkiye'nin turizmini olumsuz etkilemez
EKONOMİ
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Virüs salgını Türkiye'nin turizmini olumsuz etkilemez
Bahçeli: İnsan haklarına büyük bir saygısızlık, karşı saldırı ve sabotajdır

Bahçeli: İnsan haklarına büyük bir saygısızlık, karşı saldırı ve sabotajdır
Akdenizde 5.5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem

​Marmaris açıkları beşik gibi sallanıyor.
Seferler azaltılacak

Seferler azaltılacak

​Türk Hava Yolları'ndan koronavirüs önlemi.
Bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı iyi bilirler!

Bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı iyi bilirler!

Çavuşoğlu'ndan Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert tepki.
Rusya<br>Çin sınırını kapattı

Rusya
Çin sınırını kapattı

​Vizeler askıya alındı, seferler ise iptal edildi.
Bunlar daha<br>iyi günlerimiz

Bunlar daha
iyi günlerimiz

​Çin'de yaşayan Akçay koronavirüs dehşetini anlattı.
Taşınma başladı

Taşınma başladı

Para politikaları İstanbul'dan yönetilecek.
İznimiz yok

İznimiz yok

​Yeni Malatyaspor'dan, Trabzonspor'a tepki.
'Koca Yusuf'<br> yola çıkıyor

'Koca Yusuf'
yola çıkıyor

Çin'deki 34 Türk'ü vatandaşını tahliye edecek.
Libya'daki<br>en kritik güvence

Libya'daki
en kritik güvence

Türk donanmasının Libya açıklarında olması ne anlama geliyor?
İlk kez<br>sesini duydu

İlk kez
sesini duydu

​42 yaşındaki kadının tek istediği gerçek oldu.
Deprem<br>kiraları da vurdu

Deprem
kiraları da vurdu

​M2 fiyatı 12 lira birden artış gösteren ilçeler var.
Ligler ertelendi

Ligler ertelendi

​Ülkede yayılan koronavirüs salgını futbolu vurdu.
Fahiş kiraya soruşturma

Fahiş kiraya soruşturma

​Bakan 'işlem yapılacak' dedi savcılık harekete geçti.
Yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı

Yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı

​Merkez Bankası Başkanı Uysal önemli açıklamada bulundu.
Dijital<br>takip geliyor

Dijital
takip geliyor

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli açıkladı.
Tamamı kırılırsa<br>8'lik deprem olabilir

Tamamı kırılırsa
8'lik deprem olabilir

Deprem uzmanından korkutan İstanbul açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.