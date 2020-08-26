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Dünya Koronavirüsün hiç uğramadığı 10 ülke Tek bir hasta yok
OKYANUSYA

Koronavirüsün hiç uğramadığı 10 ülke: Tek bir hasta yok

Koronavirüs hemen hemen dünyanın her yerine yayıldı. Ancak Pasifik Okyanusu yakınlarındaki ada ülkelerine virüs hiç uğramadı. Bu ülkeler pandemi dönemini vakasız atlatsa da ekonomileri virüsten etkilendi.

Haber Merkezi Diğer
Palau'da tek bir vaka bile yok.
Palau'da tek bir vaka bile yok.

Dünya genelinde 24 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüs hemen hemen bütün ülkelere yayıldı. Koronavirüsün uğramadığı ülkeler Pasifik Okyanusu'na yakın ulaşımı oldukça zor ülkeler.

TEK BİR VAKA YOK

Palau, Micronezya, Marshall Adaları Nauru, Kiribati, Solomon Adaları, Tuvalu, Samoa, Vanuatu,ve Tonga. Bu 10 ülke tek bir koronavirüs vakasına sahip olmamasına rağmen pandeminini ekonomik etkilerinden kaçamadı.

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ETKİLERİNİ HİSSEDİYORLAR

BBC'nin haberine göre, Pasifik Okyanusu'nda Palau'nun 4 bin kilometre doğusundaki Marshall Adaları'nda da hiç koronavirüs vakası yok. Fakat Palau gibi onlar da dünyayı saran salgının etkisini hissediyorlar.

'SINIRLAR AÇILMASIN'

Sınırlarını kapatmak bir çok ülkeyi önemli gelir kaynaklarından mahrum bırakarak yoksullaştırırken, sınırlarının açılmasını istemeyenler de var.

300 bin nüfuslu Vanuatu'nun kamu sağlığı sorumlusu Dr. Len Tarivonda başkent Port Vila'da yaşıyor ama asıl memleketi 200 kilometre kadar kuzeydeki 10 bin nüfuslu Ambae adası:

"Ambaelilere sorsanız, çoğunluk sınırların mümkün olduğu kadar uzun süre kapalı kalmasını ister. 'Biz hastalık istemiyoruz, bir gelirse mahfoluruz' diyorlar."

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