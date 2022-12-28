​Kosova kurulan barikatlar sonrasında ana sınır kapısını kapattı

10 Aralık'tan bu yana Kosovalı tarafların benzer protestoları nedeniyle Sırbistan sınırındaki diğer iki sınır kapısı kapatılırken, iki ülke arasında yalnızca üç giriş noktası açık kaldı.

Son protesto, Sırbistan'ın Belgrad ile Priştine arasında haftalardır tırmanan gerilim sonrasında ordusunu en üst düzeyde alarma geçirdiğini açıklamasından saatler sonra geldi.

Belgrad merkezli basında çıkan haberlere göre, Sırbistan'daki Sırplar Kosova'nın doğu sınırındaki Merdare kapısı yakınında bir kamyon ve traktör kullanarak en son barikatı oluşturdu. Engel, Avrupa'nın başka yerlerinde çalışan binlerce Kosovalı'nın tatil için evlerine dönmesini engelliyor.

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