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Kosova polisinden vatandaşlara uyarı: Sahte haberlere kapılmayın

Kosova’nın kuzeyindeki gerginliğin ardından açıklama yapan polis, “Tüm medyayı ve vatandaşları, durumu istikrarsızlaştırmaya ve panik oluşturmaya meyilli sahte haberlere kapılmamaya davet ediyor ve çağırıyoruz” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Kosova polisinden vatandaşlara uyarı: Sahte haberlere kapılmayın
Kosova'nın Sırbistan'la arasındaki sınır geçişleri için getirdiği yeni yasaya karşı Kosovalı Sırplar ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapattı.

Kosova polisi, Sırbistan ile Kosova sınırındaki gerilime ilişkin sahte haber uyarısı yaptı. Kosova polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sırpların, Sırbistan ile Kosova arasındaki Yarinye ve Brnyak’taki sınır kapılarına barikatlar kurmasının ardından gerginlik kazanan durumu yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkenin kuzeyindeki silah sesleri doğrulanarak, "Bazı bölgelerde polislerimize ateş açıldı. Olaylarda ölü ve yaralı bulunmuyor. Sırplar, Arnavut vatandaşların canlarına ve mallarına kast etmeye çalıştı" ifadelerine yer verildi

Mitroviça şehrinin kuzeyinde, trafiğe kapatılan iki sınır kapısına götüren yolların trafiğe kapatıldığı belirtilen açıklamada, “Şimdiye kadar vatandaşlarda veya herhangi bir polis memurunda herhangi bir yaralanma olduğuna dair resmi bir bilgi yok. Bu nedenle tüm medyayı ve vatandaşları, durumu istikrarsızlaştırmaya ve panik oluşturmaya meyilli sahte haberlere kapılmamaya davet ediyor ve çağırıyoruz” denildi.

Açıklamada ayrıca Kosova polisinin, düzeni ve kamu güvenliğinin korunması adına ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşların güvenliğini sağlamak için gayret gösterdiği vurgulandı.

KOSOVA'NIN KUZEYİNDE SİREN SESLERİ

Kosova’da yarın yürürlüğe girecek olan ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasına saatler kala tansiyon yükselmiş, ülkenin kuzeyinde yer alan ve Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitroviça’da siren sesleri ve silah sesleri yükselmişti. Polis, silah seslerini doğrulamış ölen ya da yaralanan olmadığını ifade etmişti. Siren seslerinin ise yarın yürürlüğe girecek olan geçici plaka ve geçiş belgesi uygulamasını protesto etmek amacıyla kentteki Sırpları toplanmaya ve protestoya davet etmek için çalındığı ifade edilmişti.

KOSOVA-SIRBİSTAN ARASINDA PLAKA GERGİNLİĞİ

Kosova ve Sırbistan arasında 2016’da imzalanan serbest trafik dolaşımı anlaşmasının süresinin 15 Eylül’de dolmasının ardından Kosova hükümeti ülkede sadece Kosova plakalı araçların dolaşımının mümkün olacağını açıklayarak ülkeye girmek isteyen Sırbistan plakalı araçlara yönelik geçici plaka şartı getirmişti.

Kosova, Sırbistan yönetiminin Kosova plakalı araçların Sırbistan’dan geçmesine yıllardır izin vermemesine karşı aldığı karar kapsamında Sırbistan plakalı araçların Kosova’ya girmesine izin vermezken, Sırbistan’dan Kosova’ya girmek isteyen araçlara geçerliliği 60 gün olan geçici plaka veriyor.

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