Kosova topraklarında Sırp jandarması baskını: Yaralayıp kaçırdılar

19:593/11/2025, Pazartesi
AA
Kosova sınırında Sırp jandarması baskını iddiası gündemde. (Foto: Arşiv)
Kosova polisi, bir Kosovalı Sırp’ın ülke sınırları içinde Sırp jandarması tarafından yaralanıp Sırbistan’a kaçırıldığı yönünde bilgi aldıklarını açıkladı. Olayın, Kosova-Sırbistan sınırının sıfır noktasında gerçekleştiği değerlendiriliyor. Polis, tanık ifadelerine göre maskeli kişilerin mağduru Kosova topraklarında yaralayıp ambulansla Sırbistan’ın Niş kentine götürdüğünü belirtti.

Kosova polisi, bir Kosovalı Sırp'ın ülke toprakları içinde Sırp jandarması tarafından yaralanıp Sırbistan’a kaçırıldığı yönünde bilgi aldıklarını duyurdu.

Kosova polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Kasım’da Kosova’nın kuzeyinde Sırp uyruklu bir Kosova vatandaşının Sırp jandarması tarafından yaralanıp kaçırıldığına ilişkin bilgi alındı.

Maskeli kişiler mağduru yaralayıp ülkeden kaçırdı

Polis olayın Leposaviç bölgesi yakınlarında Kosova ile Sırbistan arasındaki sınırın sıfır noktası olarak adlandırılan alanda, yani Kosova toprakları içinde gerçekleştiğini değerlendiriyor.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polisin tanıklardan elde ettiği bilgilere göre, maskeli birkaç kişi Kosova topraklarında mağduru yaralayarak kaçırdı ve daha sonra bir ambulansla Sırbistan’ın Niş kentine götürdü.

KFOR ile iş birliği yapıldı

Polis ilgili kurumlar ve adli makamlarla işbirliği ve koordinasyon içinde gerekli tüm adımların atıldığını ve ayrıca Kosova’nın sınır güvenliğinden sorumlu NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü (KFOR) ile işbirliği yapıldığını bildirdi.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.​​​




#kaçırılma
#Kosova
#Sırbistan
#Sırp jandarması
