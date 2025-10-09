Kosova'ya verilen Türk dronları Sırbistan'ı korkuttu: Türkiye'yi tehdit için çok küçüğüz

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu olduğunda her zaman iyi bir ev sahibi olacağım. Burada söz konusu olan, büyük bir lider ile büyük ve başarılı bir ülkedir. Burada söz konusu olan, Ankara’yı küllerinden doğurmuş, İstanbul’un yüzünü değiştirmiş ve Mustafa Kemal Paşa’dan sonra en büyük Türk lideri olduğunda hiçbir şüphe bulunmayan Erdoğan’dır ve ülkemizde her zaman hoş karşılanacaktır"